“Abbiamo un bambino ed un mutuo da pagare”. Dopo l’appello social del maestro, tantissime le offerte ricevute.

“Sono incredulo e stupito dal fatto che ci siano tante persone sono disposte ad aiutare. Non pensavo assolutamente che l’articolo potesse avere una tale risonanza. Non non ho mai perso il sorriso.Abbiamo passato ore a scorrere i commenti al post e a rispondere singolarmente a quanti ci offrivano una soluzione. Ma ciò che trovo incredibile è che siano più quelli che ci hanno espresso vicinanza che i classici leoni da tastiera”.

Una storia a lieto fine

Una storia a lieto fine, quella di Niccoló ed Alessia: una giovane coppia di Scandicci, che dopo aver perso il lavoro per via del Covid, hanno pubblicato un video sui social per cercare un impiego. Migliaia le condivisioni del post e le proposte ricevute.

Niccolò, maestro di sci di Scandicci, ha smosso nel profondo l’animo dei social network. L’appello lanciato in rete dalla compagna Alessia, non è rimasto inascoltato. La coppia è stata sommersa di messaggi sulla pagina Facebook di Repubblica Firenze e l’articolo è rimbalzato di profilo in profilo. Tante le offerte di lavoro che sono arrivate e stanno ancora arrivando. (Tra le proposte, anche una presso un’azienda agricola, di Fiesole, proprio come quella in cui era fattore suo padre). Le offerte sono piovute, tanto che Niccolò non è ancora riuscito a sentire tutti.

Le parole di Alessia

“Quanti come noi, hanno un mutuo, dei figli? La nostra storia è simile a migliaia di altre e c’è chi è messo peggio – scrive la moglie del maestro di sci – Ci sono coppie in cui entrambi non lavorano da mesi, una donna ha scritto che sta per perdere la casa. Vorrei che tutti gli appelli fossero accolti. Quando ho pubblicato il mio annuncio sul gruppo cittadino – continua – speravo di trovare un lavoro per il mio compagno, ma ho ricevuto qualcosa di più speciale”.

“Niccolò continua a fare colloqui e sta valutando l’offerta di un locale di Villa Costanza (Scandicci) che ha bisogno di qualcuno che si occupi della manutenzione e pulizia dello spazio verde. “Se andrà a buon fine questo lavoro – aggiunge Alessia – per la prima volta dopo anni potrò passare il fine settimana con la mia famiglia. Vorrei che tutte le altre proposte che sono arrivate a me fossero messe a disposizione di quanti hanno bisogno di lavorare e che hanno chiesto aiuto in seguito al nostro annuncio”.

Queste le parole di commozione della moglie Alessia, alle tante richieste d’impiego e di sostegno per la sua famiglia.