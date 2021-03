È incredibile la storia della donna più risparmiatrice del mondo che riesce a vivere con soli 170 euro al mese.

In un momento storico particolarmente difficile come quello attuale, sono tante, purtroppo, le famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con una gestione finanziaria alquanto complicata. Molte attività sono chiuse, con inevitabili ripercussioni dal punto di vista delle entrate. Far fronte alle varie spese, quindi, risulta sempre più difficile, proprio per questo motivo sono in molti a porre un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

Prestando attenzione ad alcuni semplici accorgimenti, ad esempio, è possibile risparmiare decine di euro sulle bollette, oppure sulla spesa settimanale. In alcuni casi, però, il risparmio può diventare una vera e propria ossessione. Ne è una chiara dimostrazione la storia di Kate Hashimoto, che riesce a vivere con solo 200 dollari al mese, ovvero circa 170 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fa.

Vive con 170 euro al mese: cosa fa la donna più risparmiatrice del mondo. La storia di Kate Hashimoto

Risparmiare è senz’ombra di dubbio una buona pratica da seguire, in quanto permette di mettere da parte un po’ di soldi. In alcuni casi, però, può capitare di farsi prendere un po’ troppo dalla situazione, tanto da raggiungere dei limiti inverosimili. Ne è un esempio la storia di Kate Hashimoto che qualche tempo fa ha raccontato come vive a Extreme Cheaskates di TLC. Nel corso della trasmissione ha rivelato di riuscire a vivere a New York con solo 200 dollari al mese, ovvero circa 170 dollari.

Per raggiungere questo risultato risparmia su tutto, compresa la carta igienica. Al suo posto, infatti, utilizza un po’ di acqua e sapone. Se si lava le mani in un bagno pubblico, inoltre, non butta le salviette di carta utilizzata, preferendo invece rimetterle in borsa, in modo tale da poterle riutilizzare. Ma non solo, al posto del tradizionale letto, utilizza dei vecchi tappetini da yoga che ha accatastato per realizzare un materasso.

Onde evitare inutili sprechi, inoltre, cerca i cibi buttati nella spazzatura. La maggior parte delle persone, infatti, tende a buttare una volta giunti alla data di scadenza, anche se ancora commestibili. Proprio per questo motivo la donna più risparmiatrice al mondo decide di rovistare nella spazzatura, riuscendo in questo modo a procurarsi il cibo senza spendere un euro.