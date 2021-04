La Pasqua è alle porte e con essa la consapevolezza di spiacevoli e quanto mai inopportuna sorprese dalle preziosa uova.

La Pasqua sta per arrivare e con essa milioni di uova di cioccolato invaderanno le tavole degli italiani. I tempi sono quelli che sono, ma difficilmente le famiglie rinunceranno a queto rito che sa di sfizio e puro piacere. La cioccolata piace a tutti, si sa, dai più piccoli ai più grandi, e proprio per questo la scelta di uova, tra tipologia, ricetta, temi ecc, ormai è davvero illimitata. Quello che resta costante in tutte le uova di cioccolato è però la sorpresa.

La sorpresa, presente in ogni uovo di cioccolato sempre più spesso ne determina qualità, quindi, valore, quindi prestigio. Facciamo attenzione però a quelle che riguardano le uova di cioccolato per i più piccoli. Parliamo quindi di piccole giochi, spesso da costruire, spesso non del tutto solidi come dovrebbero, e quindi, in alcuni casi, estremamente pericolosi per la possibilità di essere ingeriti dai più piccoli, o creare in ogni casi spiacevoli inconvenienti.

LEGGI ANCHE >>> Pasqua in arrivo, caccia a tradizione e risparmio: ecco come salvare le tasche

Uova di Pasqua: occhio alle etichette ad alle sorprese per i più piccoli

La cosa importante, se parliamo di sorprese per i più piccoli dalle uova di cioccolato pasquali è la certificazione di quelli che sono i giochi che, di fatto, rappresentano la sorpresa. Leggere quindi le etichette, capire se un gioco è adatto o meno ad un bambino come quello che riceverà l’ambito uovo. Capire se quella sorpresa è sicura. Capire se non possano esserci degli elementi dannosi alla salute del piccolo nei componenti.

Svariati fattori, quindi, incidono sulla qualità delle sorprese contenute all’interno delle uova pasquali. La sicurezza prima di tutto, la possibilità che certe sorprese possano essere prodotte con materiali di scarsa qualità e perciò dannosi.

LEGGI ANCHE >>> Pasqua, sorprese amare nell’uovo: Coldiretti lancia l’allarme povertà

Attenzione quindi alle sorprese ed alla salute dei vostri bambini. Correre rischi inutili non avrebbe senso, basta informarsi e stare alla larga dalle situazioni più pericolose.