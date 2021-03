Finalmente è arrivata una decisione che almeno per il momento cambierà le sorti di Venezia. Approfondiamo nel dettaglio cosa è successo e quali sono gli scenari futuri

Venezia può esultare. Finalmente il Governo ha preso una decisione che farà felice gli abitanti della splendida città veneta. Infatti è stato disposto il dirottamento dell’attracco delle Grandi Navi verso Marghera.

Bisogna però sottolineare che si tratta di una decisione temporanea arrivata in seguito al tamponamento di un battello ormeggiato a San Basilio da parte di una nave da crociera. In questo modo si vuole tutelare il patrimonio storico-culturale veneziano e italiano visto che il capoluogo del Veneto è un fiore all’occhiello dell’intero paese.

Venezia, stop alle grandi navi: le reazioni del Comitato No Grandi Navi

Di fatto non si tratta che dell’applicazione del Decreto Clini-Passera del 2012, che vietava il transito di navi dal volume lordo superiore di 40mila tonnellate nel canale di San Marco e della Giudecca. Aspetto sottolineato anche dal presidente della regione Luca Zaia, sempre in prima linea per quanto concerne le decisioni importanti riguardanti i principali centri veneti.

Nel frattempo però si sta ragionando su come risolvere definitivamente il problema delle grandi Navi a Venezia. Secondo “Il Gazzettino” l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale avrebbe bandito un concorso per costruire un nuovo punto d’attracco per le crociere nel canale Nord di Porto Marghera.

In attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi la notizia è stata accolta con gioia dal comitato Grandi Navi. Al tempo stesso sono state espresse delle perplessità di carattere ambientale sul dirottamento a Porto Marghera, dovuti alle condizioni del canale lagunare e dalle industrie presenti sul territorio.

Servirà quindi una nuova discussione, che si terrà il prossimo 10 aprile a Santa Maria Formosa. L’obiettivo è risolvere una volta per tutte una vicenda che ha radici piuttosto profonde.