Le utenze aumenteranno nonostante alcuni sconti per determinate categorie. I tempi sono già tanto complicati.

In tempi di pandemia, con una situazione economica e sociale molto complicata, l’aumento del prezzo di determinate utenze non rappresenta certo una bella notizia per gli italiani. Tra i mesi di marzo ed aprile, insomma, dopo un lieve sconto che in bolletta riguarderà un po’ tutti gli italiani, ci saranno anche alcuni aumenti che di certo non renderanno più semplice la vita di quanti già stentano ad arrivare a fine mese, considerate le condizioni generali del contesto nazionale.

Nonostante gli aumenti, però complessivamente, la spesa per le utenze sarà in ogni caso inferiore a quella sostenuta nello scorso anno. La cosa però, in se, non fa molto sorridere gli italiani, perchè al di la del confronto con lo scorso anno, parliamo, in ogni caso di un aumento di tariffe o di prezzi di servizi e costi vari. In ogni caso, ci sarà un aumento sulla bolletta che forse, oggi, non avrebbe avuto tanta ragione di esserci, considerati i tempi.

Luce e gas: la protesta delle associazioni dei consumatori

“L’aumento è guidato dal forte apprezzamento delle materie prime influenzato anche dalle attese per una prossima ripresa economica, sulla quale i mercati stanno scommettendo, ora che i piani vaccinali rendono più concreta l’uscita dalla pandemia – ha spiegato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Stefano Besseghini – supportare le imprese in questi mesi è quindi una scelta prioritaria, dal forte valore sociale anche per le famiglie, per questo l’Autorità ha dato immediata esecuzione anche al provvedimento del Decreto Sostegni e rinviato il previsto aumento degli oneri generali di sistema“.

Gli aumenti hanno un senso ed un criterio, si parla di materie prime che sono di fatto diventate più costose provocando tutto il resto.

Gli italiani, insomma, troveranno una spiacevole sorpresa nelle prossime bollette di luce e gas, per il momento, anche su questo fronte, la situazione, ancora una volta, non strizza l’occhio agli utenti.