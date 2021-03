Grazie al Decreto Sostegni in molti potranno beneficiare di uno sconto sule bollette elettriche. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Da ormai più di un anno ci ritroviamo a dover fare i conti con il Covid, che è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Basti pensare alle varie limitazioni imposte dal governo al fine di contrastarne la diffusione, come ad esempio il coprifuoco, i colori delle regioni, l’utilizzo delle mascherina e la chiusura di molte attività. Un momento particolarmente difficile da dover affrontare, sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali che finanziarie.

Molti famiglie, infatti, si ritrovano a dover fare i conti con minor entrate, con ripercussioni negative sulla gestione del budget famigliare e relative difficoltà nel riuscire a pagare tutte le spese. Proprio in questo ambito si rivela essere un valido aiuto il Decreto Sostegni, il cui testo, approvato dal Consiglio dei ministri, porta con sé delle importanti misure a favore delle categorie maggiormente colpite dalla crisi in corso. Tra queste si annovera la possibilità di usufruire di uno sconto sulle bollette elettriche e sul canone Rai. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Decreto Sostegni, aiuti in arrivo per il turismo di montagna: cosa c’è da sapere

Decreto Sostegni, in arrivo sconti sulle bollette elettriche: tutto quello che c’è da sapere

Grazie al Decreto Sostegno 2021 è possibile usufruire di uno sconto sulle bollette elettriche per tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno, per una misura dal valore di circa 600 milioni di euro. Per tutto il 2021, inoltre, è possibile beneficiare di uno sconto del 30% del canone Rai. Sono queste alcune delle agevolazioni previste con il Decreto Sostegni a favore di locali, negozi e altre attività, così come si evince dalla relazione tecnica che accompagna il decreto.

Come si legge dallo stesso provvedimento: “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle codi della bolletta identificate come ‘trasporto e gestione del contatore’ e ‘oneri generali di sistema”“.

LEGGI ANCHE >>> Governo Draghi, dal Decreto Sostegni al caso Astrazeneca: cosa c’è da sapere

In particolare l’autorità provvederà a rideterminare le tariffe che verranno applicate, come già detto, dal 1° aprile al 30 giugno. Una misura particolarmente importante, volta ad offrire un aiuto alle imprese già fortemente colpite dall’impatto del Covid.