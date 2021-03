Il mercato della moda non dorme mai. Nascono nuovi modi per poter acquistare gli abiti dei nostri sogni. Scopriamo quali sono.

Pensate che vestire alla moda sia un lusso per pochi? Niente di più sbagliato! In questo articolo, vi mostreremo come è diventato semplice poter acquistare i capi d’abbigliamento all’ultimo grido. Siete pronti?

Abiti griffati: come acquistarli

Come posso acquistare un capo firmato senza spendere subito una fortuna? Vi sveleremo un piccolo trucco. Esiste la rateizzazione . Il mercato dell’abbigliamento, a seguito della pandemia mondiale, è diventato più attento e calzante alle esigenze del consumatore. La formula del pagamento rateizzato (importato da altri settori dell’economia) è il metodo di pagamento più largamente conosciuto ed oggi prende piede, anche nel settore del tessile. Ma come funziona questo metodo di pagamento?

LEGGI QUI >>> La fine di un era chiude lo storico Supermercato romano

Rateizzare

Acquistare merci a rate, in passato, era un servizio riservato esclusivamente ad auto, elettrodomestici, ai beni tecnologici e quelli molto costosi. L’ esercente, per facilitare e concludere la vendita, accetta il pagamento dilazionato nel tempo. Ma come funziona questo meccanismo?

Esistono società che si occupano di acquisti e pagamenti online ed operano per conto dei grandi marchi. Accettando questa modalità, viene scelto il metodo di pagamento, il prezzo della merce è dilazionato in 3-4 rate di importi uguali.Ogni mese, alla scadenza della rata, la società di riferimento preleverà direttamente l’importo della rata dalla (di debito o credito). In alcuni casi, se il pagamento è dilazionato in più mesi, vengono applicati dei piccoli interessi mensili.

LEGGI QUI >>> Scarpe di lusso e tv gigante grazie al Reddito: lavoratori vi voglio bene” (VIDEO)

Per usufruire di questo servizio, è necessario che l’attività dal quale vogliamo acquistare, preveda l’acquisto a rate tra le sue forme di pagamento alla clientela.Concluse queste operazioni, si ottiene la merce in totale tranquillità, mentre il suo pagamento viene spalmato nel tempo.

Con la rateizzazione, comprare vestiti e abiti griffati non è mai stato più semplice di così.