Sono sempre più numerosi i negozi senza cassa e cassieri, che dopo l’esempio lanciato da Amazon si sono aperti a questa nuova possibilità

Una nuova frontiera commerciale destinata a cambiare gli scenari attuali. I negozi senza cassieri sono ormai piuttosto in auge, ma quelli senza cassa sono di fatto un’assoluta novità che solo ultimamente sta prendendo forma.

A fare da apripista in tal senso è stato Amazon che nel 2018 ha aperto uno store in cui chi entrava poteva pagare direttamente tramite l’applicazione dedicata, senza dover passare dalla cassa.

Negozi senza cassa: ecco chi si è convertito a questa nuova tendenza

Infatti molti negozi soprattutto nel Nord Europa hanno seguito l’esempio del colosso statunitense. In Svezia, la catena Lifvs ha inaugurato diversi minimarket in cui cassieri sono inesistenti. Per entrare all’interno del negozio è necessaria l’app, che consente di scansionare i prodotti per poi procedere al pagamento direttamente da dispositivo mobile.

Amazon rimane comunque leader visto che recentemente a Londra ha aperto un nuovo negozio Amazon Fresh. È necessaria esclusivamente l’applicazione e poi mettere ciò che si desidera nel proprio carrello online. Una volta terminata la spesa il pagamento viene addebitato sull’account Amazon. Il resto lo fanno le telecamere che monitorano i movimenti delle persone per evitare furti o raggiri.

Decisamente comodo, ma bisogna valutare anche l’altra faccia della medaglia, ovvero il taglio di personale che c’è dietro questa nuova politica. In questo modo non si fa altro che lasciare al palo persone che per una vita si sono occupate di questa mansione o coloro che affacciandosi al mondo del lavoro si vedono privati di una possibilità che poteva risultare importante. Le aziende però badano al sodo e guardano al bilancio, che con questa rivoluzionaria tendenza diventa decisamente più leggero e controllabile.