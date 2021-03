Il bollo auto potrebbe diventare presto un cattivo ricordo. In molte situazioni, infatti, questo non dovrà più essere pagato.

Il bollo auto potrebbe presto uscire dagli incubi degli italiani. La tassa, annuale che paghiamo per il possesso di un’automobile, spesso diventa il più tragico dei pensieri per milioni di italiani. Spesso ce ne dimentichiamo, incappiamo nelle more, tendiamo a pagarli quindi con netto ritardo, e a volte, molti, moltissimi anzi, sistematicamente evitano di pagarlo, perchè impossibilitati a farlo o per altri svariati motivi.

Il nuovo decreto Sostegni, ha provveduto a condonare debiti fino a 5000 euro per il periodo che va dal 2000 al 2010. Nella misure possono quindi rientrare anche i debiti accumulati per mancati pagamenti del bollo auto. Per questa circostanza, milioni di italiani, hanno quindi evitato di dover pagare con gli interessi vecchie pendenze proprio inerenti al possesso dell’automobile. Pagamenti che forse non sarebbero mai avvenuti.

Bollo auto addio: in alcune regioni il bollo auto può non essere pagato

Numerose le polemiche successive all’ufficializzazione del decreto, che di fatto ha condonato debiti fino a 5000 euro per un periodo circoscritto tra il 2000 ed il 2010. Le polemiche, si diceva, non si sono ancora spente, perchè con il concetto di condono secondo molti, si va sempre e comunque a favorire chi non paga le tasse, rispetto invece a chi lo fa anno dopo anno, in qualsiasi situazione ed in qualsiasi condizione economica.

In alcune regioni, ad esempio, il bollo auto non è sempre obbligatorio. Esistono, ad esempio alcune categorie protette per le quali è possibile non pagare la tassa, ed anche con l’ultimo decreto, in alcune regioni, tipo la Sicilia si è andati verso una situazione più concilianti con i contribuenti.

Esclusi chiaramente dal pagamento del bollo alcuni possessori di auto a noleggio o acquistate per particolari necessità o a particolari condizioni. Il bollo, insomma, per molti, potrebbe essere soltanto un vecchio ricordo.