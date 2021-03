La Lega Serie A assegna i diritti di trasmissione di 7 gare su dieci a Dazn, in collaborazione con Tim. Cosa succederà a Sky?

La Lega Serie A di calcio, assegna con 16 voti favorevoli i diritti per la trasmissione per i campionati di calcio dal 2021 al 2024 all’emittente streaming Dazn, che insieme a Tim, offrirà in esclusiva per le stagioni citate, 7 gare su 10 per ogni giornata di campionato. Per Sky, la consolazione della possibilità di trasmettere le restanti 3 gare di campionato. La situazione attuale, in pratica, ad emittenti inverse. Una vera e propria rivoluzione.

A questo, punto, almeno per il momento, Sky resterebbe fuori dalla trasmissione della Serie A, almeno per la maggioranza degli eventi televisivi. Cosa succederà, a questo punto a quei milioni di abbonati Sky, con contratto in essere, che a questo punto dovranno sperare in un accordo tra le parti che gli consenta di ricevere attraverso un unico abbonamento sottoscritto, l’intera programmazione calcistica della Serie A?

Diritti tv Serie A a Dazn: una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà anche Tim

La Serie A, ha quindi scelto Dazn, e di conseguenza, Tim, perchè dietro il colosso dello streaming sportivo c’è proprio l’azienda di telecomunicazioni. A questo punto, bisognerà capire cosa succederà nel concreto. Se ci saranno accordi, successivi all’assegnazione dei diritti tv a Dazn, o si procederà cosi come stabilito, con l’emittente streaming pronta a diffondere da sola, 7 gare su 10 di ogni giornata calcistica dalla prossima stagione di Serie A.

Con tutta probabilità, a fine stagione calcistica ci sarà la corsa alla disdetta da Sky e la ricerca di informazioni utili circa le nuove offerte di Dazn. Gli abbonati Sky, ancora una volta dovranno provvedere, con molta probabilità ad un doppio abbonamento, per seguire tutte le gare della propria squadra del cuore.

