Il canale streaming si aggiudica i pacchetti 1 e 3 del bando della Lega. Dazn si siede sul trono della A e Sky, per la prima volta, rischia di restarne fuori.

Fino a un po’ di anni fa, probabilmente, la questione sarebbe passata inosservata. O non si sarebbe nemmeno posta, visto che il monopolio era di due nomi del settore che poi si fusero pure, lasciando il testimone all’erede comune. Ma i tempi di Stream e Tele+, che diedero vita a Sky Italia, sono lontani. Oggi i diritti tv della Serie A hanno un nuovo nome a detenere lo scettro, arrivato in punta di piedi ma ora a tutti gli effetti sul trono che per anni è stato dell’azienda di Murdoch. Il bando della Lega Calcio se lo aggiudica Dazn, con i suoi 840 milioni di euro a stagione per i tre anni che verranno. Portandosi a casa i pacchetti 1 e 3.

Questo significa che l’azienda britannica si aggiudica tutte le partite del massimo campionato italiano, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni giornata. Abbastanza per spodestare Sky e triplicare il pacchetto offerto finora, che prevedeva 3 partite di campionato per ogni giornata, mentre le altre 7 restavano in esclusiva per l’azienda rivale. A pesare, probabilmente, anche l’intesa stipulata con Tim qualche settimana fa, ulteriore tassello in grado di fornire al canale streaming i mezzi sufficienti per diventare regina della Serie A.