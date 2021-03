La cassazione conferma la posizione di reato per chi fotografa o diffonde materiale fotografico su dipendenti pubblici che non lavorano.



Quante volte vi è capitato di osservare comportamenti poco corretti da parte dei dipendenti pubblici? Fate bene attenzione perché chi ritrae in fotografia atteggiamenti scorretti, potrebbe incorrere a sanzioni.

Fotografare o riprendere qualcuno di nascosto, non è mai consentito dalla legge. Neanche se questa si dovesse trovare in un luogo pubblico. (Discorso diverso se si tratta di un personaggio celebre o di qualcuno che partecipa ad un contesto come una cerimonia, un corteo, una manifestazione).

Anche una foto può diventare uno strumento di diffamazione. Tutto dipende sempre dal contesto e dal significato che assume la foto stessa, ma il discorso diventa delicato quando questo materiale fotografico serve per denunciare un illecito o un inadempimento ai propri doveri. Di qui il quesito di carattere legale: fotografare una persona che non fa il suo lavoro è reato? Si può, in questi casi, parlare di diffamazione?

LEGGI QUI >>> Sicurezza alimentare, nuove regole: vendere cibi contaminati non sarà più reato

Quando diventa reato fotografare?

Insomma, il consiglio che possiamo darvi è quello di rispettare la privacy altrui e condannare questi comportamenti, senza testimoniare fotograficamente la situazione. Il privato purtroppo non può erigersi a giudice e giudicare la personalità morale o professionale, esiste la magistratura.

Secondo la corte di Cassazione, è lecito fotografare un pubblico funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni, non è corretto diffondere e pubblicare Il materiale su Internet o sui social network.

LEGGI QUI >>>Bonus rosa in arrivo: 1000 euro al mese per le donne