Il minimo garantito è uno degli argomenti che sta facendo più parlare in questo periodo: ecco tutti i dettagli nello specifico.

Minimo garantito. Questa è una parola che è entrata da ormai davvero molto tempo nel gergo legato a tematiche economiche e lavorative. A farla tornare d’attualità, nemmeno a dirlo, è stato ancora una volta il tanto chiacchierato e discusso Decreto Sostegni, entrato in vigore negli scorsi giorni.

Al di là delle tante misure previste in questo provvedimento, a far parlare sono inevitabilmente, anche visto il periodo che si sta vivendo da ormai un anno causa pandemia, sono i contributi a fondo perduto. Ma che cosa c’entra il minimo garantito? La questione è in realtà molto intricata e complicata. Appare quindi giusto entrare nel dettaglio e nello specifico per provare a capirne qualcosa in più.

Minimo garantito, quando non è legato al fatturato?

Entrando maggiormente nella questione, va detto che, a partire dalla settimana prossima, l’Agenzia delle Entrate aprirà tutta la procedura necessaria. Ed è per questo che sia le aziende che i professionisti iniziano a fare le differenze di fatturato tra il 2019 e il 2020. Va detto però che quest’obbligo non vale per tutti. Infatti ci sta chi prenderà comunque il minimo garantito a prescindere dal fatturato. Ma di chi si tratta? Certo, molto potrebbe essere legato ai problemi di fatturato avuti dalle aziende in quest’ultimo anno.

Infatti chi ha aperto la propria attività nel 2019 accede già di diritto ai contributi a fondo perduto elargiti tramite e attraverso il Decreto Sostegni. Un modo attraverso cui si può prendere il minimo garantito. Parlando di cifre, si può dire che si tratta di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per le imprese. Dunque un qualcosa che va al di là del fatturato e indipendentemente se questo sia in rialzo e in ribasso. Il minimo garantito dall’aiuto di Stato arriverà comunque. Il motivo? Molto semplice: non esiste l’obbligo di rispettare la contrazione di fatturato. Una norma già presente nel Decreto Rilancio e che amplia la platea.