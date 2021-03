Autostrade per l'Italia, maxi multa di 5 milioni dell'Antitrust

Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ricevuto una multa di ben 5 milioni di euro da parte dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

5 milioni di euro, comminati dall’Antitrust alla società Autostrade per l’Italia S.p.A. per pratica commerciale scorretta. Dopo la multa di due milioni di euro subita da Telepass, è toccato ad Aspi. La spiegazione è presto data dall’Antitrust stessa:

La società: “non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza”.

Autostrade italiane, una multa evitabile

Secondo Antitrust appunto, ci sarebbe stata una pratica commerciale da definire scorretta, per alcuni comportamenti legati alle autostrade, A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano. A proposito ancora di multe, stavolta una cosa che interessa i guidatori nello specifico. La foto di Autovelox è sempre sinonimo di ammenda?

Tornando invece alla più contemporanea, quella di 5 milioni di euro dovrà sì, essere pagata da Autostrade per l’Italia, perché tra le colpe ci sono quelle di una forte riduzione delle corsie di marcia unite a limitazioni, per lunghi tratti, della velocità massima consentita. Quindi se da una parte c’era il disservizio con rallentamenti, dall’altro i prezzi dei caselli non furono abbassati. Inoltre, sono risultate non tempestive ed adeguate, le modalità informative inerenti eventuali iter di rimborso.

Negli ultimi due anni, i tratti autostradali di cui sopra, sarebbero tra l’altro stati interessati da diversi disagi ed a più riprese, e le colpe sono della società che avrebbe dovuto far fruire i guidatori di manutenzione e controlli maggiori. I maggiori disagi, si sarebbero verificati nell’area ligure, ed anche in quella abruzzese-marchigiana, causando danni economici per i maggiori tempi di passaggio e che si sono andati a riflettere soprattutto sui settori secondario e terziario per il Paese.