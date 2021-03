Panni stesi al balcone: si può, ma in qualunque modo decidiamo di metterli al sole? Assolutamente no, arrivano le multe

Lo Stato non si ferma e per far comprendere meglio le regole ai cittadini più distratti, arrivano multe sempre più salate. È il caso di chi guida al volante, ma da poco, anche di chi lascia asciugare i panni al sole, in un certo modo. I vestiti stesi sono spesso una cosa così comune che alcuni turisti li fotografano anche per una questione di “colore”. Ma non si potrebbe.

Lenzuola, polo, jeans e teli mare, con l’arrivo della Primavera iniziano a prendere spazio su balconi e terrazzi di tutto il Paese, ma c’è chi non sa che in questo modo può davvero incappare in delle multe molto cospicue, perché non rispetta i parametri secondo i quali stendere i panni sarebbe possibile.

Panni al balcone: quando siamo nel torto

Avete mai pensato che il gocciolio dei panni fosse una cosa di cui si è discusso anche a livelli legislativi? Sì, perché per gran sorpresa di molti, la Corte di Cassazione si è pronunciata su almeno due sentenze, sul tema: 6129/2017 e 8223/2018. Quindi meglio farci attenzione, anche se adesso siamo abituati a preoccuparci per altri tipi di multe: quelle della violazione del coprifuoco, che tra l’altro possono essere annullate.

Ciò che fu stabilito è che si ha diritto a stendere i panni solo se questi non scorrono. Facile intendere il perché, il gocciolio va ad infastidire sia i vicini che le persone di passaggio. Per quanto riguarda chi abita di giù, non solo rischiamo di sporcargli il terrazzo, ma anche di uccidere le sue piante. Ma c’è di più, si può addirittura sfociare nel penale.

L’art. 674 infatti, parla di “getto pericoloso di cose”, con una multa che in alcuni casi arriva persino a 206 euro. Nei casi più gravi poi, si rischia anche l’arresto fino ad un mese di reclusione. Non ci dovremmo meravigliare, nello scoprire che in alcuni Stati, stendere i panni su strada è direttamente vietato. Per ora nel nostro Paese quindi, c’è soltanto l’obbligo di strizzarli per bene o potremmo dover pagare una giusta multa.