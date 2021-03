Tutto pronto per l’ultima novità del sistema Cashback: con un’aggiunta nella app Io, sarà possibile accedere al rimborso anche tramite le carte fedeltà.

Non è stato tolto né modificato troppo dal Decreto Sostegni (come in qualche modo ci si aspettava) ma qualche novità per il Cashback sembra proprio sia in arrivo. Visto che con il sistema di rimborso le transazioni elettroniche sono aumentate vertiginosamente, soprattutto quelle inferiori a 25 euro, si è cercato di imprimere sia una regolamentazione che un input alla misura. Ora, infatti, si potrà partecipare al Cashback anche con le carte fedeltà del supermercato, come la Fidaty oro di Esselunga o la Supercard di Coop.

Come sarà possibile? Grazie a un’aggiunta nella App di riferimento, Io, che consentirà ai titolari di carte fedeltà di accedere comunque al recupero del 10% delle spese effettuate in modalità pagamento elettronico. Il tetto massimo sarà 150 euro per semestre. Chi già ci ha pensato è Conad, con la Carta Insieme Più. Un servizio che, stando ai numeri riferiti proprio dall’azienda, viaggia già oltre i 300 mila utenti. Per accedere al Cashback basterà registrare la carta di pagamento sull’App Io, alla sezione “Carta di Pagamento supermercati”.

