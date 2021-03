Nonostante le tante incertezze sul futuro Valtur ha deciso di aprire le selezioni per 700 animatori turistici. Quando si svolgeranno e quali sono i profili ricercati

Le tante incertezze dell’ultimo periodo relative alla situazione covid e vaccini non consente ancora di fare programmi per la prossima estate. Eppure c’è chi guarda avanti con ottimismo e sta iniziando a pianificare il lavoro per la stagione calda.

D’altronde non si può fare diversamente, per garantire un turismo di qualità e in linea con le nuove norme di sicurezza sanitaria, c’è bisogna di un po’ di tempo. Non si può improvvisare. Inoltre gli impiegati stagionali dopo aver ricaricato le batterie sono pronti a svolgere le loro mansioni di sempre.

LEGGI ANCHE >>> Pensione anticipata: per alcune categorie di lavoratori è possibile

Animatori turistici: il programma delle selezioni Valtur

A riguardo è molto importante la “Valtur Career Week” che si svolgerà dal 29 marzo al 3 aprile. Si tratta di una vera e propria selezione per reclutare 700 animatori turistici per la prossima estate. Lavoreranno in villaggi e strutture del Gruppo Nicolaus, proprietario del marchio Valtur.

Naturalmente in ottemperanza con le restrizioni anti-covid, l’incontro tra le potenziali risorse e i responsabili delle risorse umane dell’azienda avverrà in modalità virtuale. Per poter inviare il proprio curriculum e inoltrare la propria candidatura c’è tempo fino a venerdì 26 marzo 2021.

Ai partecipanti si richiedono “solo” professionalità e qualità, ma in generale le figure ricercate sono anche altre, tra cui direzione e amministrazione alberghiera, guest relation, food e beverage, intrattenimento e attività sportive.

LEGGI ANCHE >>> Lavoro part-time, l’Inps prova a fare chiarezza: le istruzioni

I fortunati dovranno poi svolgere preventivamente all’ingresso nelle varie strutture, un’attività di formazione sia riguardante i servizi, sia per la prevenzione del coronavirus. Garantire un alto livello di sicurezza ai clienti è quanto mai fondamentale allo stato attuale.

Per poter inviare la domanda di partecipazione alla settimana di reclutamento è necessario collegarsi al sito valturcareerweek.com e seguire le istruzioni.