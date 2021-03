Il video sta facendo il giro del mondo, l’illusione genera una tonalità mai vista prima. Milioni di persone divertite dalla cosa.

Le illusioni ottiche, attirano sempre più spesso milioni di persone. La piacevole sensazione di stare a guardare qualcosa che in realtà non c’è, o che forse è mischiata ad altro e quindi potrebbe dar vita ad altre immagine, prende sempre di più, il gusto di donne ed uomini in ogni parte del mondo. Molti anni fa furono i quadri tridimensionali, insieme di colori sparsi ovunque che avrebbero generato poi una figura distinta, ma in quanti riuscivano davvero a superare la prova?

E le immagini presenti su ogni libro d’arte, anche quelli delle scuole medie? In quanti si sono fossilizzati a guardare l’immagine dei due volti che uscivano da quella più comune del vaso? Oppure le due figure che capovolgendo l’immagine poteva apparire, soltanto però, a chi riusciva davvero a scorgerla, le illusioni ottiche insomma, prendono e sorprendono. Quest’ultima, proposta direttamente sul noto social network Tik Tok, vi sorprenderà.

Qualcosa di mai visto primo: l’illusione ottica che ha davvero stupito tutti

Nel video, pubblicato sul noto social network Tik Tok da Kate Bacon, è presente un cerchio rosso con all’interno un punto bianco. Necessario, per la riuscita, diciamo cosi, dell’illusione, è fissare quel punto. Per tutta la durata dell’audio del video, quindi, non bisogna far altro che fissare il punto bianco nel cerchio rosso. Il cerchio, ad un certo punto andrà restringendosi, dando vita ad un colore assai curioso, un “blu ciano”. Ma la realtà sarà ben diversa.

Il colore che verrà fuori dal restringimento del cerchio, cosi come spiega Kate Bacon, sarà in realtà una sorta di verde blu chiamato “vero ciano”.

La verità è che la maggior parte dei televisori e dei monitor non riesce a definire e riprodurre questo tipo di colore, e quindi quello mostrato, sarà in realtà tutt’altra cosa. Divertente no?