I contributi del nuovo decreto Sostegni, possono essere richiesti comodamente da casa, ecco in che modo. Ecco cosa fare nei dettagli.

Il decreto Sostegni, ormai da qualche giorno è protagonista assoluto della scena politica e sociale del nostro paese. Non si parla d’altro, non si discute d’altro, no si riflette d’altro. Il paese cercava una sterzata e tutti si chiedono se con questa serie di misure la cosa potrebbe essere realmente fattibile. Per ora in molti si dicono delusi, ma in ogni caso, la misura porterà dei vantaggi agli italiani, in vari aspetti della vita di tutti i giorni, da quello professionale a quello puramente “domestico”.

Secondo le indicazioni fornite dallo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, in sede di presentazione del decreto, l’erogazione dei contributi dovrebbe partire già dal prossimo 8 aprile. In tal senso è giusto confermare quanto comunicato dallo stesso Governo, che cioè le domande per i vari contributi, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il sito preposto. Tutte le indicazioni sono, in ogni caso, fornite dallo stesso Governo.

LEGGI ANCHE >>> Partite Iva, il Decreto Sostegni si ricorda anche delle dichiarazioni irregolari

Sostegni: tutto ciò che c’è da sapere sulla richiesta al sito dell’Agenzia delle Entrate

Il sito preposto all’accettazione delle domande di adesione ai vari contributi, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, non è ancora, di fatto, presente on line, ma lo sarà presto, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge. In ogni caso, nei prossimi giorni, tutti gli utenti potranno trovare il sito web Sogei, perfettamente on line e funzionante, per accogliere tutte le richieste degli italiani aventi diritto alle varie misure disposte dal Governo.

L’utente sarà messo a proprio agio in ogni fase della richiesta. La compilazione dei vari moduli con il tempo necessario al loro riempimento, ben scandito dalla presenza di un timer. Le vare operazioni illustrate nei minimi dettagli per non lasciare alcun dubbio nel cittadino che andrà a fare richiesta in quel momento presso la piattaforma telematica.

LEGGI ANCHE >>> Decreto Sostegni: cosa cambia per le famiglie italiane

Milioni di italiani faranno la fila, virtualmente, per accedere alle misure che il Governo ha pensato per loro. Professionisti, dipendenti pubblici e privati, famiglie, tutti in fila per godere dei vantaggi di una manovra che ha come fine principale la ripartenza e la possibilità di alleviare ogni forma di disagio scaturito dalla terribile pandemia.