Le assicurazioni auto sul web in alcuni casi sono delle vere e proprie truffe. L’Ivass ne ha scoperte diverse che propongono prezzi vantaggiosi, ma non hanno alcuna validità

Il rischio di incappare in truffe online per quanto concerne le assicurazioni auto è sempre abbastanza concreto. Questi casi però si verificano soprattutto per colpa degli utenti che pur avendo tutti i mezzi a disposizione per evitare raggiri, mancano di lungimiranza nel consultarli.

L’IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) infatti fornisce tutti gli strumenti necessari per comprendere quali sono le compagnie reali e quali invece sono fasulle. In primis bisogna controllare se i preventivi e i contratti ricevuti rimandino ad aziende autorizzate dalla stessa IVASS.

Successivamente bisogna controllare i metodi di pagamento. Carte ricaricabili e e prepagate sono assolutamente irregolari. Quindi chi si ritrovasse di fronte di saldo del premio assicurativo di questo genere può già comprendere di trovarsi dinanzi ad una truffa. Dunque il modo per non cadere nella rete di questi furfanti c’è, ma alle volte è la pigrizia e l’essere accecati dal risparmio a condannare le persone.

Assicurazioni auto: quali sono quelle irregolari scoperte di recente

Proprio di recente sono state scoperte altre 6 assicurazioni online irregolari. L’IVASS le ha rese note tramite un comunicato. Vediamo quali sono nello specifico:

www.assiautorca.com,

www.assicuraboni.it,

www.dipietrorca.com,

www.noi-assicuriamo.com,

www.unideaassicurazioni.com.

Non è detto che in futuro non ce ne siano anche altre, per questo consultare l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è quanto mai importante. Tra l’altro dispone di un servizio Contact Center Consumatori attivo dal lunedì al venerdì (dalle 8:30 alle 14:30) contattabile al numero verde 800486661.

Le polizze sottoscritte con le suddette compagnie assicuratrici sono irregolari e quindi non hanno alcuna validità. Di fatto ci si espone al rischio di andare in giro con un veicolo che non ha nessuna copertura assicurativa. Un aspetto di non poco conto visto che nella malaugurata ipotesi di incidente si va in contro a seri guai.