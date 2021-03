Risparmiare e non sprecare acqua in casa è senza alcun dubbio un problema che riguarda davvero tutti. Ecco alcuni consigli.

Le bollette dell’acqua sono sicuramente tra le spese che toccano e che riguardano tutti e che meritano un’analisi maggiormente dettagliata e specifica. Ci sono infatti aspetti, questioni e domande che possono senza alcun dubbio meritare qualche risposta in più. D’altronde l’argomento è di quelli maggiormente in voga e attuali.

La domanda che inevitabilmente molti si fanno non può che essere solo e soltanto una: ma quali sono le strategie e i segreti per risparmiare? I trucchi e i metodi che si dovrebbero utilizzare non possono che essere tantissimi, ma molto si lega in primis al non sprecare. Ed ecco che la domanda potrebbe anche incredibilmente ribaltarsi: come si può non sprecare acqua in casa? La risposta può essere dettagliata.

I consigli per risparmiare acqua in casa: tutte le mosse fondamentali

Il primo consiglio non può che essere quello di chiudere bene i rubinetti presenti in casa. Infatti, anche del piccole gocce, possono portare a uno spreco che, calcolato nell’arco di un anno, può essere comunque importante e consistente. E occhio anche alla cassetta del wc, perché anche la scelta del getto di quest’ultima può essere un modo per limitare gli sprechi. Restando in tema elettrodomestici, una strategia non può non essere quello di fare la lavatrice e la lavastoviglie soltanto a pieno carico.

Per quel che riguarda invece alcune abitudini, può risultare importare preferire la doccia alla vasca, magari chiudendo il getto d’acqua nel momento in cui ci si insapona. Infine, per quel che riguarda il cibo, una cosa buona è scongelare gli alimenti in anticipo, per evitare di metterli sotto l’acqua bollente, e lavare frutta e verdura in una bacinella, in modo da evitare il consumo di acqua corrente, dato in primis dal risciacquo. Insomma, tenendo conto anche di alcuni bonus, i modi per risparmiare acqua in casa possono essere molteplici. Trucchi legati alla quotidianità e alla vita di tutti giorni, ma che possono, nel corso del tempo, risultare fondamentali.