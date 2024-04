Il tuo partner è perfetto per te? Con la sinastria di coppia puoi toglierti ogni dubbio

Avere una piena sintonia con il partner e sperare che il rapporto duri per sempre è il desiderio di molti, i dubbi possono essere risolti con la sinastria di coppia.

Essere innamorati non può che permette di provare sensazioni speciali, specialmente se non succedeva da tempo e non si può che augurarsi che questa volta si sia davvero riusciti a trovare la persona giusta. Andare con i piedi di piombo può essere comunque naturale per chi ha avuto una delusione in passato e sa bene quanto si possa stare male in caso di chiusura di un rapporto.

A volte può esserci però la necessità di togliersi ogni dubbio e di capire se chi abbiamo al fianco possa essere davvero quello “giusto”, ovvero quello che sarà il nostro partner per la vita. Non tutti lo sanno, ma è possibile togliersi alcuni dubbi a riguardo con un metodo che pochi conoscono: la sinastria di coppia.

Sinastria di coppia: perché può essere utile quando si è innamorati

Capire se il nostro partner sia davvero compatibile con noi, quello che un tempo si chiamava “l’altra metà della mela”, non può che essere una curiosità che possono avere tutti quelli che sono innamorati. Il dubbio che tutto possa finire sul più bello può essere più che naturale, specie se si è insicuri e si teme di avere riposto fiducia in qualcuno di sbagliato.

Prevedere il futuro è difficile, per alcuni addirittura impossibile, ma si può avere un quadro completo sull’affinità attraverso quella che viene chiamata “sinastria di coppia”. Questa rappresenta qualcosa in più rispetto alla verifica fatta sulla base dei segni zodiacali, visto che in quel caso si tiene conto solamente della posizione del Sole al momento della nascita. In casi simili sarebbe bene realizzare il tema natale di entrambi, soprattutto perchè questo consente di capire la posizione di due pianeti importanti, ovvero Venere, che indica il modo di amare, e Mercurio, che si riferisce alla capacità di comunicare.

La sinastria di coppia si basa proprio sul tema natale di entrambi i partner e consente di capire come sia la relazione tra loro, oltre a punti di forza e punti deboli.

Come ottenere il risultato

Chi non è un grande esperto di astrologia potrebbe avere qualche dubbio su come effettuare la sinastria di coppia, ma grazie a qualche piccola accortezza non è poi così difficile.

Si dovrebbe così inserire in un grafico i pianeti e le Case di entrambi, tenendo presente come alcune Case siano cruciali in un rapporto sentimentale. Fondamentale sarebbe verificare l’interazione tra il Sole di uno e la Luna dell’altro, quindi come si concilia il proprio mondo esteriore con i bisogni intimi e interiori dell’altro.

E’ particolarmente importante il rapporto tra Marte di lei e Venere di lui, se c’è un legame questo sta a indicare una forte affinità sessuale, spesso la base quando due persone si conoscono. Se un legame può durare non può che essere necessario riuscire ad affidarsi l’uno all’altro, questo può accadere se c’è Mercurio in buon aspetto con la Luna del partner.

La sinastria di coppia, è bene precisarlo, non consente di capire se una storia sia destinata a durare per sempre, ma può dire tanto sulla qualità dell’intesa. Avere Saturno in buon aspetto con i pianeti del partner può però essere una buona base affinché la relazione possa essere stabile e duratura.