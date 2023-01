Chi vuole avere una relazione stabile e duratura farebbe meglio ad evitare questi segni zodiacali. Ecco perché nel lungo periodo non sono affidabili

Vediamo per quali ragioni alcuni segni non sono di ben auspicio quando si intraprende una nuova storia. Al contempo è bene non lasciarsi suggestionare troppo.

L’amore non è ponderabile. Quando si intraprende una relazione non è possibile scegliere di chi innamorarsi. Eppure secondo gli astri bisognerebbe essere più meticolosi prima di lasciarsi andare.

Infatti sembra proprio che alcuni segni zodiacali non siano per niente predisposti alle relazioni serie e durature. Andiamo a scoprire nello specifico quali sono e perché non sono “tagliati” per essere i partner ideali di cui fidarsi ciecamente.

Segni zodiacali: perché è meglio evitare di fidanzarsi con Scorpione, Acquario e Gemelli

Il primo è lo Scorpione. Ha la brutta fama di avere il “vizietto” del tradimento, ma al contrario di quanto si possa pensare non è questa la principale ragione per cui è meglio evitarlo nelle relazioni. Infatti sa essere molto vendicativo e a tratti sfocia nella cattiveria, seppur involontaria.

Nel momento in cui ritiene di aver subito un torto non si fa scrupoli nel ferire e nell’umiliare il partner. Dunque, soprattutto per i più sensibili è meglio girare alla larga da questo segno. Si rischia di rimanerci molto male, che tra le altre cose è anche molto geloso.

L’Acquario invece è fin troppo libero ed indipendente. Una relazione di lunga durata potrebbe viverla come una prigionia. Inoltre non avendo troppa cura di ciò che pensano gli altri potrebbe compiere azioni in grado di creare forte imbarazzo. Anche in pubblico. Completano il profilo terribile la disorganizzazione e la scarsa memoria. Aspetti incompatibili con chi è altamente preciso. Da non trascurare un ulteriore particolare: è tra i segni più musoni.

I Gemelli invece vivono la vita senza fronzoli e nel momento in cui si stancano di stare con una persona non si fanno molti scrupoli nel tradirla. Alle volte sono capaci anche di costruire delle vere e proprie storie parallele. Sono alla costante ricerca di stimoli mentali ed emozioni forti. Costruire un futuro radioso con loro non si preannuncia affatto semplice.