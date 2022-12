I segni più vendicativi in amore, stai attento a non tradirli mai

By

Ci sono segni molto romantici ma che se traditi, sono in grado di trasformare l’amore in puro desiderio di vendetta. Ecco i più vendicativi.

Quando si è in una relazione si investono tempo, progetti e aspettative, si immagina un futuro insieme a un’altra persona e quando quest’ultima ci tradisce, ogni cosa crolla. A nessuno piace essere traditi, questo è certo, ci sono però dei segni zodiacali a cui non conviene fare qualcosa del genere, o si andrà in contro a una vendetta certa. Il tuo partner o la tua partner rientra tra i segni più vendicativi? Scopriamolo.

Il segno più romantico ma anche il più vendicativo

Avete mai avuto a che fare con un toro? Quest’ultimo è uno dei segni più amati dello zodiaco, per svariate caratteristiche che lo rendono un buon amico e amante. Il toro è stabile nelle relazioni e molto romantico, impiega un po’ a impegnarsi con una persona ma quando lo fa, lo fa davvero. Questo lo rende il segno più fedele dello zodiaco ma anche il più pretenzioso quando si tratta d’amore. Non accetta i tradimenti e se dovesse scoprirne uno, preparatevi al peggio. Questo segno è in grado di escogitare e pianificare vendette fatte su misura, che restituiranno dieci volte peggio il torto subito.

Se avete problemi di infedeltà quindi, non vi consiglio di mettervi con un toro, poiché quest’ultimo dà molta importanza all’amore ai suoi valori, è un segno molto buono e sensibile … finché non gli viene dato un motivo per trasformarsi. D’altra parte, il toro non è un animale da provocare, giusto?

Gli altri segni più vendicativi

Subito dopo il toro troviamo anche i gemelli, che con il loro bel caratterino non vi faranno passare un tradimento. Forse riuscirebbero persino a perdonarvi e mandare avanti la relazione, ma solo dopo avervela fatta pagare.

Al contrario, uno scorpione non vi perdonerebbe mai, anzi. Inutile aggiungere altro, basta ricordare quanto faccia male il morso di quest’animale.

I più tranquilli in amore si rivelano i segni d’acqua, tra cui i pesci e l’acquario, che tendono a mostrarsi comprensivi e ottimi ascoltatori. In ogni caso, meglio non provocarli con atti di slealtà o tradimenti vari.