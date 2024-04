Troppa carne rossa fa male: hanno salvato 1 milione di persone con questi alimenti

Si sente spesso come sia fondamentale ridurre il consumo di carne rossa, questa può essere sostituita con un alimento altrettanto appetitoso.

Avere una dieta equilibrata che garantisca all’organismo tutte le componenti di cui ha bisogno è fondamentale. A volte per fare questo è necessario fare qualche sacrificio, a partire dalla necessità di assumere frutta e verdura, ma si aumenta la possibilità di essere in salute, così da rendere il sistema immunitario più forte.

Questo non significa ovviamente dover rinunciare a quello che si ritiene gustoso, fare qualche eccezione è comunque possibile, ma possibilmente non in modo abitudinario. Tra i cibi che spesso dovremmo mangiare in quantità non eccessiva c’è la carne rossa, tra cui rientra quella ricavata dai bovini, la cui assunzione andrebbe controllata.

La carne rossa non fa bene: ecco come sostituirla

Resistere a qualcosa che si ritiene gustoso è certamente difficile, un po’ a tutte le età. In questa categoria rientra certamente la carne rossa, apprezzata anche dai più piccoli e scelta spesso da mamma e papà quando i bimbi sono schizzinosi e non sanno bene come nutrirli.

È bene però mangiarne in quantità moderata, meglio non più di due o tre porzioni a settimana. L’International Agency for Research On Cancer, l’Agenzia dell’OMS, l’ha però definita potenzialmente cancerogena quando viene assunta in quantità eccessiva. Sostituirla del tutto per alcuni può essere difficile, ma è possibile provare a farlo almeno parzialmente con qualcosa che potrebbe risultare davvero buono.

Si tratta dei pesci che sono alla base della catena alimentare, per questo apprezzabili per la loro semplicità, ovvero acciughe, sardine e aringhe, Sulla base di uno studio pubblicato sul ‘BMJ Global Health’, arrivare a rimpiazzare i due cibi potrebbe addirittura salvare 750 mila vite umane l’anno. A beneficiarne sarebbe il nostro apparato cardiovascolare, soprattutto nelle popolazioni dei Paesi a medio e basso reddito.

Il rischio concreto nel non darsi limiti nel consumo di carne rossa è quello di andare incontro a problemi cronici, quali diabete, cancro, ictus e tumori dell’intestino.

I benefici da non sottovalutare

Ma quali sarebbero invece i benefici che si possono ottenere puntando sui pesci rispetto alla carne rossa? Questo tipo di pesci sono detti pesci foraggio perché vengono predati da pesci più grandi e si distinguono per l’elevata quantità di omega 3, indispensabili per garantire il giusto livello di colesterolo nel sangue, oltre che per permettere al cuore di funzionare in modo adeguato.

Questi hanno inoltre il vantaggio di essere economici, anche se non sono disponibili in quantità così elevata, per questo pensare a una sostituzione totale nella dieta non sarebbe così semplice. Già questo permetterebbe comunque di ridurre del 2% le morti globali per malattie coronariche, ictus, diabete e tumori dell’intestino.

Rendere il processo graduale potrebbe essere comunque la soluzione migliore per evitare di avere problemi nel ricercarli, ma allo stesso tempo per consentire all’organismo di abituarsi al cambiamento nutrizionale.