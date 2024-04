Vuoi comunicare con il tuo cane? C’è un corso che non ti farà più avere segreti con lui, come iscriversi

Chi ha un cane non può che desiderare di avere un rapporto stretto con lui, così da soddisfare tutti i bisogni, farlo ora non è impossibile.

Avere un cane può essere un’opportunità che in tanti si regalano ben sapendo come l’affetto che un animale è in grado di regalare sia incondizionato, cosa che non sempre si può ovviamente verificare con gli umani. Del resto, tutti gli amici a quattro zampe sono dotati una sensibilità che ha davvero pochi eguali, al punto tale da riuscire a percepire se chi vive con loro non sta vivendo un grande momento.

Il rapporto che le due parti riescono a stringere può essere davvero fortissimo, al punto tale che può risultare pesante stare anche solo poche ore separati. L’effetto non può che essere ancora più speciale se si riesce a identificare quello che Fido vuole comunicarci, un desiderio che ora può essere più facile realizzare.

Comunicare con il proprio cane è possibile

“A loro manca la parola“, questa è la frase che con ogni probabilità abbiamo ascoltato o più volte o che abbiamo pronunciato noi stessi per sottolineare quanto gli animali sappiano dare tanto pur di ricambiare quanto noi facciamo per loro. In realtà, pur senza parlare non è così difficile percepire quello che loro pensano, basti pensare semplicemente a quando ci fanno capire che hanno fame o desiderano sedersi in un determinato posto.

Per chi ha un cane questo può non essere sufficiente, soprattutto perché a volte l’amore che si prova per lui/lei può essere talmente forte da voler fare il possibile per soddisfare ogni suo bisogno. Anzi, spesso possiamo addirittura temere di non avere compreso quello che voleva farci capire.

Se si desidera colmare ogni lacuna a riguardo ora l’opportunità può essere davvero dietro l’angolo. A Torino è stato infatti organizzato un corso ad hoc, dedicato a comprendere il cane e imparare il suo linguaggio, condotto dalle esperte delle relazioni uomo-animale, la dottoressa Tania Tessera e la dottoressa Roberta Fornasari. L’appuntamento prevede cinque incontri da due ore ciascuno con cadenza settimanale presso il Polo Artistico e Culturale dell’Istituto delle Rosine.

Non mancherà così l’occasione per comprendere gli aspetti emotivi dei nostri amici a quattro zampe, così da capire meglio quello che provano. Del resto, possono esserci differenze da razza a razza, che possono portare a far nascere qualche dubbio anche in chi già in passato ne ha avuto uno. Chi è alla sua prima esperienza, invece, potrebbe avere qualche dubbio su come comportarsi, che potrà essere però risolto senza grosse difficoltà.

Sempre più legati

Chi vuole stringere un rapporto sempre più forte con il proprio cane difficilmente riuscirà a resistere all’idea di iscriversi al corso. Gli argomenti che saranno trattati saranno infatti di assoluto interesse per i cinofili.

Si cercherà così di discutere delle varie motivazioni dietro ogni razza, oltre a capire come comunicare attraverso il linguaggio corporeo, olfattivo, uditivo e visivo. Non mancherà uno spazio ad hoc dedicato alla teoria dell’attaccamento, allo studio del cervello e dell’intelligenza emotiva del cane, oltre a capire come stabilire un’empatia e analizzare i disturbi comportamentali più diffusi, così da correggerli tempestivamente.

Previsto inoltre un approfondimento su come alimentare al meglio Fido e correggere eventuali abitudini sbagliate.