Il cellulare può far male anche ai nostri animali? La risposta ti sorprenderà

Se ti sei mai chiesto se il cellulare può far male anche ai nostri animali, la risposta che andremo a vedere oggi ti stupirà: tutta la verità.

Da sempre il dibattito pubblico è acceso per capire si i dispositivi tecnologici come il cellulare abbiano degli effetti negativi sul corpo degli esseri umani. Oggi andremo a vedere la risposta concreta su quale effetto hanno sui nostri animali domestici. La verità ti lascerà a bocca aperta: ecco cosa succede.

Pensare ad una vita senza telefono al giorno d’oggi è quasi impossibile visto che tutti noi lo utilizziamo quotidianamente in ogni momento della giornata. Ad oggi lo smartphone non è utiile solamente per tenerci in contatto con i nostri cari attraverso chiamate e messaggi, ma può essere anche una fonte di svago e divertimento. Specie se abbiamo un animale domestico questo può essere una vera e propria macchina fotografica per migliaia di selfie con i nostri amici a quattro zampe.

Da sempre il dibattito è accesissimo per capire se questo dispositivo possa avere degli effetti negativi sul nostro corpo. Se ci sono opinioni contrastanti a riguardo, questo dubbio potrebbe sorgere anche nel caso in cui un animale domestico ci tenga compagnia in casa. Infatti ad oggi sono sempre di più i proprietari che si chiedono se il cellulare possa avere effetti sugli animali. Oggi andremo a scoprire tutta la verità e cosa bisogna sapere riguardo tale quesito.

I cellulari fanno male ai nostri animali domestici? Quali effetti hanno sulla salute

Tutti sappiamo per certo che l’utilizzo frequente del cellulare può essere dannoso a causa della presenza delle onde elettromagnetiche che riescono a circolare nello spazio e che sono in grado di propagarsi da un oggetto all’altro. Questo fenomeno in particolare prende il nome di elttrosmog e potrebbe portare dei danni alla salute del nostro amico a quattro zampe. Inoltre il loro impiego eccessivo potrebbe creare degli squilibri energetici.

Tutti questi fenomeni vanno inquadrati nella tipologia di elettromagnetismo artificiale prodotto da cellulari, radar e router wi-fi. Queste onde però non tutte rappresentano un pericolo per il nostro organismo. Specie quelle tra 0 e 100 Herz solitamente sono molto basse e possono essere tollerate dal nostro corpo. Il problema sorge quando utilizziamo dispositivi più potenti, quando siamo in vicinanza delle onde propagate.

Quando abbiamo un animale domestico quindi possiamo avere molto più tempo per dedicarci a lui piuttosto che ai dispositivi elettronici. Infatti l’uso eccessivo dei cellulari potrebbe diminuire drasticamente il rapporto con i nostri animali domestici. L’assenza di una figura affettiva potrebbe portare effetti negativi sull’umore del nostro amico a quattro zampe. Per questo il danno per l’animale è più a livello affettivo, con Fido che potrebbe sentire la mancanza d’amore da parte del suo compagno umano.