Dormi poco e male? Attenzione, può essere il segnale di malattie gravi: ecco cosa potresti avere

Se dormi poco e male non dovresti sottovalutare il problema, ma parlarne con il medico, può essere spia di malattie anche piuttosto gravi.

La giornata di molti di noi può essere davvero frenetica, come accade tra chi deve dividersi tra impegni di lavoro e famiglia, per questo finisce per arrivare a sera stanco. Nonostante questo, pur non vedendo l’ora di riposare non è detto che si riesca sempre nell’intento Se tu dormi poco e male finirai per alzarti la mattina successiva tutt’altro che riposato, arrivando così a compromettere il tuo rendimento nelle varie attività.

Trascurare questa situazione se diventa tutt’altro che sporadica potrebbe Gessere un grave errore. A farne le spese è innanzitutto il sistema immunitario, che non accumula le energie necessarie per difendersi dall’attacco dei virus, al punto tale che si può finire per ammalarsi più frequentemente. A volte si può trattare di patologie anche piuttosto gravi, che è bene riconoscere per intervenire al più presto.

Dormi poco e male: parlane con il medico

Sottovalutare l’importanza del riposo quotidiano è un grave errore, non solo da parte di chi ha una quotidianità faticosa e frenetica. È infatti importante garantire al fisico almeno 6-8 ore di sonno al giorno, possibilmente in modo continuativo, così da poter avere le energie necessarie per affrontare ogni compito.

A volte, però, nonostante le buone intenzioni si arriva a trascorrere gran parte della notte insonne senza trovare apparentemente quale possa essere il motivo. In alcuni casi, infatti, questo può avvenire quando si vive una fase di forte stress e preoccupazione, che portano a rimuginare tutto il tempo rigirandosi nel letto. In altre situazioni, invece, se dormi poco e male possono esserci ragioni ben precise, che meritano di essere indagate con un medico. Si tratta di segnali che il nostro organismo ci manda per farci capire che non tutto va come dovrebbe.

La privazione del sonno a lungo termine può infatti avere degli effetti tutt’altro che irrilevanti. È il caso, ad esempio, di chi è affetto da disturbi quali ipertensione, diabete, obesità, ictus e infarto. Capire quindi con esami opportuni quale possa essere la causa il prima possibile non può quindi che essere determinante.

Nella maggior parte dei casi, infatti, questo può generare anche depressione, stress e paranoia, oltre alla difficoltà a gestire i rapporti umani a causa della stanchezza eccessiva.

Come riposare meglio

Se da tempo dormi poco e male trovare quale possa essere la causa è ovviamente fondamentale così da escludere eventuali malattie, ma lo è altrettanto cercare di mettere in atto alcuni accorgimenti che potranno rivelarsi efficaci.

È innanzitutto importante cercare di essere regolari, quindi andare a letto e svegliarsi più o meno alla stessa ora, salvo a eccezione del weekend. Non è però salutare pensare di recuperare con una full immersion di riposo nel fine settimana, la continuità negli orari è determinante. Altrettanto utile può essere avere una stanza con meno rumori possibili e con poca luce, oltre a evitare alcol, caffeina e fumo prima di coricarsi.

Molti non riescono poi a fare a meno di stare attaccati alla Tv ma soprattutto allo smarphone prima di mettere la testa sul cuscino, ma anche questo è sbagliato. È bene spegnere ogni dispositivo almeno mezz’ora prima, così da far riposare occhi e cervello.