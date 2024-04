Desiderate dormire finalmente dei sonni tranquilli? Allora vi consigliamo di prestare attenzione al vestiario.

Sono diversi gli elementi del nostro abbigliamento notturno che possono aiutare a conciliare il sonno e ricaricare le energie. Ecco svelati i trucchi che, forse, non vi aspettate.

Lavoro, famiglia e impegni vari riempono continuamente le nostre giornate. Una routine particolarmente frenetica che porta, inevitabilmente, a maturare il desiderio di staccare un po’ la spina.

L’ideale sarebbe allontanarsi qualche giorno da tutto e trascorrere delle meritate vacanze in un posto da sogno. Poiché non possiamo andare sempre in ferie, non ci resta che accontentarci di qualche ora di buon riposo. Un gesto, quest’ultimo, che per alcuni può rivelarsi una vera e propria impresa.

Sonno, occhio all’abbigliamento, è questo il vero segreto per dormire bene: i trucchi che non ti aspetti

Tante sono le persone che fanno davvero molta fatica ad addormentarsi. Una volta nel letto, infatti, trascorrono la nottata a rigirarsi nel letto senza trovare pace. Nella maggior parte dei casi si tratta di una semplice conseguenza di periodi molto stressanti dal punto di vista emotivo. Altre volte, invece, la scarsa qualità del sonno potrebbe essere dovuta ad un abbigliamento poco consono.

Dovete sapere, infatti, che non esiste un dress code da rispettare soltanto per le grandi occasioni o più semplicemente per un’uscita a pranzo o cena. Nella realtà dei fatti sarebbe opportuno prestare attenzione ad alcuni accorgimenti anche quando si tratta di pensare all’abbigliamento notturno. Quest’ultimo, infatti, si rivela essere un prezioso aiuto per dormire bene. Ma cosa indossare? Come spiegato a Get Laid Beds dalla dottoressa Deborah Lee, si sconsiglia di indossare i calzini tutta la notte. In particolare, se sono molto stretti, possono comportare una riduzione della circolazione sanguigna. Onde evitare tale problematica si suggerisce di indossare dei calzini della taglia più grande. Una piccola accortezza che consente alla circolazione sanguigna di essere regolare.

Sempre al fine di ovviare ad una problematica di questo genere, inoltre, si consiglia vivamente di evitare pigiami troppo stretti o elastici. Per quanto concerne il tessuto, invece, sono da preferire la seta e il cotone. Essendo traspiranti, quest’ultimi aiutano a non avvertire troppo il caldo mentre si dorme. Anche un aumento eccessivo della temperatura, infatti, può rovinare la qualità del sonno e portare la persona interessata a svegliarsi. Meglio quindi scegliere un pigiama in linea con le proprie necessità, comodo e che non sia ne troppo largo e nemmeno troppo stretto.