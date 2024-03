Il conto deposito BBVA è vantaggioso? Vediamone in sintesi le caratteristiche chiave e scopriamo perché è un’alternativa da considerare.

Forse avrai già sentito parlare di conti deposito come opportunità per investire in modo saggio e senza rischi. Se sei un piccolo risparmiatore potresti volerne sapere di più, proprio nel momento in cui senti l’esigenza di far fruttare il piccolo capitale che hai messo da parte.

I conti deposito sono l’alternativa migliore? Di seguito e nel corso di questo articolo vedremo, in sintesi, utilità e vantaggi del conto deposito ma, soprattutto, ci focalizzeremo sull’offerta di questo strumento di investimento, presentata da BBVA – una solida banca digitale con sede in Spagna.

Nel suo sito web ufficiale l’istituto segnala di avere circa 69 milioni di clienti attivi in tutto il mondo e, anche per questo, la sua offerta di conto deposito merita di essere conosciuta. I dettagli.

Cos’è un conto deposito e perché aprirne uno

Tecnicamente il conto deposito consiste in un servizio bancario con lo scopo di generare interessi sul capitale depositato. Essenzialmente detto conto ha le seguenti caratteristiche:

è un vero e proprio strumento di investimento, che si appoggia a un conto corrente tradizionale

permette di conseguire, sulle somme depositate in banca (che possono essere vincolate o meno), una rendita effettiva ma a zero rischi

Ecco perché anche il conto deposito fa parte della lista di quei prodotti finanziari adatti ai piccoli risparmiatori, ovvero coloro che intendono da un lato mettere al sicuro i propri averi, ma dall’altro conseguendo nel tempo un rendimento sicuro.

Inoltre, il conto deposito può essere vincolato, rappresentando una specifica forma di investimento che non implica lo svincolo delle somme depositate – se non alla scadenza contrattualmente pattuita con la banca.

In alternativa detto conto deposito può essere non vincolato, ovvero senza obbligo di bloccare le somme in giacenza fino ad una data prefissata. In altre parole, aprendo un conto deposito libero il risparmiatore potrà ritirare le somme depositate in ogni momento e senza dover pagare alcunché. E’ il caso del conto deposito BBVA.

Conto deposito BBVA: quali sono i vantaggi

Il conto deposito di BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, come del resto le alternative sul mercato, rappresenta una forma di investimento redditizia e protetta, giacché è tutelato dal Fondo di Tutela dei Depositi che assicura il rimborso delle somme investite – in caso di dissesto della banca – entro la somma massima di 100mila euro.

In particolare lo strumento di investimento denominato ‘Deposito Flessibile 4,25% BBVA‘ rappresenta un conto deposito con rendimento certo, condizioni elastiche e operazioni alla portata di tutti – ovvero anche di chi ha poche conoscenze del mondo bancario.

Come funziona in concreto il conto deposito BBVA? Ebbene, dovrai semplicemente:

versare una somma di denaro, da 500 euro fino a 50mila euro

tenerla in cd. giacenza per un periodo di 12 mesi

Ciò ti permetterà di conseguire un rendimento del 4,25% lordo. Al termine del contratto con cui hai stabilito l’attivazione del conto deposito con BBVA, il denaro ti sarà automaticamente accreditato sul tuo conto corrente BBVA con gli interessi maturati, ma ovviamente al netto delle imposte in gioco. Non avrai costi di apertura e gestione.

Il conto deposito BBVA è vincolato o no?

Come spiega chiaramente BBVA, il conto deposito proposto è del tutto flessibile e dunque permette a chi lo apre, di svincolare le somme depositate in ogni momento e prima della fine dei dodici mesi. Senza dover pagare alcuna penale o costo di cancellazione.

Tuttavia, ci sarà un rovescio della medaglia in quanto – in questo caso – il tasso di interesse versato al sottoscrittore sarà dell’1% lordo in riferimento al periodo temporale in cui il deposito è stato operativo. Anche questa è però un’agevolazione per il correntista, che potrà contare su un rendimento sicuro anche in caso di chiusura anticipata.

BBVA chiarisce altresì che elasticità del conto deposito significa possibilità di aprire più conti deposito allo stesso tempo. In questo caso saranno generati contratti distinti per ogni deposito, ma la somma degli importi depositati non potrà essere maggiore di 100mila euro.

Come aprire un conto deposito BBVA? La condizione del conto corrente

Per aprire un conto deposito BBVA dovrai anzitutto essere titolare di un conto corrente classico. Questo in quanto detto conto sarà di appoggio e ti consentirà di compiere online le operazioni di trasferimento di denaro dal conto operativo (conto corrente) al conto deposito, concretizzando così il tuo investimento nel corso del tempo.

Per aprire un conto Deposito Flessibile dovrai però essere titolare del conto corrente BBVA, ovvero un conto:

online

senza commissioni

a zero spese per sempre

Grazie ad esso potrai operare in modo facile e veloce anche dal tuo smartphone e, soprattutto, potrai aprire – se lo vorrai – anche il conto deposito offerto da questa banca spagnola.

Per aprire il conto, dovrai accedere a questa pagina web.

Conto deposito BBVA: cosa sapere

Rimarchiamo che il conto corrente sarà il supporto obbligatorio e ti consentirà di compiere online le operazioni di trasferimento di denaro dal conto corrente al conto deposito – alimentando così il tuo deposito flessibile.

Infatti, al fine di depositare i tuoi risparmi sul conto di deposito dovrai fare un semplice bonifico per investire la somma desiderata. Mentre per ritirare i soldi depositati (anche in anticipo) sarà sufficiente l’operazione inversa, ovvero spostare il denaro che ti serve sul conto corrente classico. In ogni caso, potrai gestire il conto deposito con app ad hoc.

Ricorda infine che, a differenza del conto corrente classico, attraverso il conto deposito è possibile esclusivamente versare e prelevare il denaro da e verso il conto corrente di appoggio, senza poter accreditare lo stipendio, il pagamento delle bollette o l’uso di una carta di credito o debito o di differenti strumenti di pagamento.