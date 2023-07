Monete, cosa si può fare con questo esemplare di lira? Comprare una casa

Un modello, un percorso unico per molti. Il collezionismo di monete, spesso, supera ogni confine e fantasia.

Prendiamo in considerazione l’affascinante mondo del collezionismo di monete. Un conteso unico, con regole proprie che prescindono da ogni situazione e specifica dinamica. Un mercato dal cuore pulsante fermo e deciso che riesce ad essere assolutamente autonomo e di conseguenza completamente autosufficiente. Ad alimentare il tutto la passione di milioni e milioni di collezionisti in giro per il mondo. Anima assolutamente segnante di una realtà decisamente unica.

Niente che non si conosca già, il mondo del collezionismo mondiale nasconde dei segreti che soltanto chi è davvero conoscitore di specifici contesti può leggere. Una parte lasciata agli intenditori, insomma, ed una invece che tutti gradualmente possono man mano scoprire.

Al centro di tutto c’è chiaramente la scoperta dell’esemplare vincente. La ricerca spesso forsennata dell’affare della vita, dell’esemplare che da un momento all’altro potrebbe essere capace di cambiare la vita di chiunque. In questo specifico disegno, nasce in qualche modo la “missione” dell’appassionato.

Oggi, il tutto è chiaramente facilitato dall’avvento del web, un elemento che negli ultimi decenni ha praticamente rivoluzionato lo stesso contesto. Pochi secondi per posizionarsi su una delle svariate piattaforme online per collezionisti e studiare il da farsi, sondare insomma il mercato.

Informazioni specifiche, tratti distintivi, immagini, comparazioni, tutto e ancora di più sui singoli esemplari. La possibilità di acquistare e vendere in tutta sicurezza attraverso le stesse piattaforme web. In più l’opportunità di partecipare ad aste spesso organizzate dagli stessi portali.

Tra gli esemplari di moneta più ricercati dai collezionisti negli ultimi anni troviamo senza ombra di dubbio quelli appartenuti alla vecchia lira italiana. Entrando nello specifico possiamo affermare che uno dei preferiti in assoluto è la moneta da 100 lire denominata Minerva, in circolazione nel nostro paese tra il 1955 e il 1989.

La dea Minerva che imbraccia una lancia, presente su uno dei due versi della stessa moneta. Un esemplare che nel suo insieme non ha sempre tantissimo valore. In alcuni casi, però, in presenza di eventuali errori di conio, la valutazione dello stesso “pezzo” può decisamente aumentare.

Nelle scorse settimane, su una specifica piattaforma di shopping online, proprio un esemplare del genere è stato messo in vendita per ben 200mila euro. Un prezzo incredibile. Il venditore, certo, avrà le sue ragioni per spingersi a chiedere cosi tanto.

Monete, cosa si può fare con questo esemplare di lira? Gli altri “pezzi” pregiati

Quali sono gli esemplari più ricercati oggi, dai collezionisti di tutto il mondo, tra quelli appartenuti alla vecchia lira italiana. Ecco una rapida “classifica“:

monete coniate nel 1946 e 1947

5 lire coniata nel 1956

100 lire 1955 in perfette condizioni di conservazione

2 lire e 50 lire coniate nel 1958

20 lire coniata nel 1958

500 lire d’argento con le caravelle, Unità d’Italia (1961) e Dante (1965) Troviamo, inoltre le monete in circolazione nel Regno d’Italia: