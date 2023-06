Cibo che mette il buonumore? Tutto vero, basta guardare la classifica

Qualcosa che forse non tutti avrebbero immaginato. Il cibo de buonumore, qualcosa di apparentemente surreale, e invece.

Mangiare è tra le azioni, se cosi possiamo definirla, che forse riesce meglio a donne e uomini, quella tra le preferite in assoluto. Pensiamo a quante volte, per esempio, si arriva a vere e proprie privazioni perché si immagina che questo o quell’altro cibo può risultare alla fine più che mai dannoso. La realtà dei fatti spesso è ben diversa. Un cibo può alla fine risultare dannoso, questo è vero, ma ciò non toglie che in alcuni casi i cibi possono anche intervenire sullo stesso umore delle persone.

Il cibo insomma è una delle componenti che fanno parte della nostra vita in modo più totalizzante, al giorno d’oggi le esperienze di gusto, per cosi dire, occupano uno spazio nel nostro quotidiano praticamente inimmaginabile soltanto pochi anni fa. A far crescere questa specifica dimensione hanno contribuito numerosi elementi.

Dall’altro lato, parlando dello stesso quotidiano, praticamente di chiunque troviamo spesso situazioni di profonda insofferenza. Stress, ansia e chi più ne ha più ne metta. Secondo molti ci si dovrebbe dedicare molto di più a se stessi e spesso la risposta a tale impegnativo quesito potrebbe arrivare proprio dal cibo.

Due situazioni, due condizioni che in un certo senso potrebbero incontrarsi per realizzare quella super condizione che dia da un lato equilibrio sotto l’aspetto psicofisico e dall’altro la consapevolezza di poter gestire la passione per il cibo in modo assolutamente salutare.

A questo punto viene da se immaginare di comprendere quale possa essere il legame tra le due categorie, tra i questi due particolarissimi fattori che incidono più che mai sulla vita delle persone. Il cibo del buonumore, secondo qualcuno, potrebbe essere in qualche modo la perfetta sintesi.

Il cibo che mette di buonumore? Quali sono gli alimenti che danno la felicità

Nei dettagli esiste un elenco ben definito di cibi che possono dare buonumore. Chiaramente non bisogna mai esagerare per quel che riguarda l’assunzione stessa dei cibi in questione, ma trovare al massimo un giusto equilibrio che dia al tempo stesso profonda soddisfazione alla stessa persona.

Passiamo quindi ad elencare i cibi in questione:

Cioccolato: l’alta presenza di polifenoli del cacao, all’interno del cioccolato fondente, che sono antiossidanti, nutrienti aiutano il nostro organismo a rilasciare endorfine. Il tutto provoca stati di rilassamento e felicità.

Salmone e tonno: calcio ed Omega3, per questi due tipi di pesce, perfetti per migliorare l'umore. Una manna dal cielo per cuore e alla mente. Inoltre numerosi studi dimostrano che tali cibi hanno anche un effetto praticamente antidepressivo.

Cavolo e spinaci: nonostante non siano amati da tutti, certi cibi hanno allo stesso modo di altri qualità antidepressivi che portano a consistenti stati di felicità.

Caffè: bevanda tra le più apprezzate in assoluto, energizzante più che mai è tra le preferite insomma dai consumatori. Una scarica di buonumore per molti, una condizione che aiuta insomma a prendere meglio specifici momenti della giornata.

La ricetta della felicità potrebbe insomma arrivare dal cibo, questo è poco ma sicuro. Tanti esperti sono convinci che la strada potrebbe essere proprio quella.