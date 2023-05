Ecco come li cucinano: sicuri di voler mangiare ancora questi cibi?

Le abitudini alimentare dei cittadini sono certo variegate. Non sempre però si sa tutto di ciò che si mangia. Convinti di volerlo sapere?

Mangiare è di certo qualcosa che tutti amano, potrebbe quasi apparire banali rimarcarlo. La passione di chiunque per il cibo è capace in un certo senso di passare sopra ad ogni confine ad ogni abitudine. In molti casi ci si appassiona a una determinata cucina, per cosi dire, una specifica modalità di preparazione dei cibi, prendiamo per esempio il caso dei fast food. Siamo sicuri, in quelle situazioni di sapere per certo cos’è che stiamo davvero mangiando? Non sempre è cosi.

Oggi più che mai l’abitudine, la tendenza per i cittadini di mangiare in fast food o in contesti simili può dirsi del tutto naturale in questa fase, anche se, cosi come anticipato non si ha chiara coscienza, almeno sempre, di ciò che si sta realmente consumando. In questo senso maggiore informazione sarebbe più che mai necessaria.

Il motivo è molto semplice. Ci sono alcuni alimenti, consumati in un certo modo che semplicemente fanno male all’organismo, cosi come spesso dichiarato da numerosi esperti del settore, parliamo chiaramente di medici. Cosa succede allora al consumatore che non riesce a fare a meno di certi cibi?

Sembrerebbe quasi, stando alla realtà delle cose, che non si voglia avere cura del proprio organismo nonostante le mille raccomandazioni in questo senso. Ingredienti troppo grassi, calorie fornite all’eccesso, tutte condizioni che in qualche modo andrebbero gestite in modo molto più cauto.

Parere più che mai comune vorrebbe che fronte a una maggiore conoscenza di quelle che sono le abitudini di certe cucine, parliamo in primo luogo proprio dei fast food, si farebbe fatica a continuare a mangiare in quegli stessi posti. Certo, per adesso parliamo di teoria, ma se davvero conoscessimo le preparazioni di certi cibi? Cosa succederebbe?

Ecco come li cucinano: hot dog, hamburger, siete davvero sicuri di volerli ancora mangiare?

In merito ai fast food il discorso potrebbe essere davvero lungo, talmente importante è la lista di situazioni che potrebbero in qualche modo provocare spiacevoli reazioni. Al di la della qualità stessa dei cibi, abbiamo già parlato, infatti di grassi e calorie in eccesso, ci si potrebbe soffermare proprio sul genere di carne utilizzata.

Scarsa o addirittura scarsissima qualità, questo è il livello medio. Pensiamo al classico hamburger, alle alette di pollo addirittura agli hot dog, prodotti, come è noto dallo scarto di carni di numerosi animali. Si diceva del pollo, pensiamo quindi anche alle crocchette fritte, spesso preparate utilizzando quantitativi davvero irrilevanti proprio di pollo.

Chiaramente il discorso può essere allargato a qualsiasi tipo di ricetta, prendiamo per esempio i cibi congelati. La qualità della lasagne in certi casi, per esempio. Occhio anche a specifici frutti o comunque a prodotti della terra spesso tirati su facendo ampio uso di pesticidi. Prendiamo in considerazione nello specifico le fragole, in assoluto tra i più martoriati.

Un consiglio? Cosi descritto nell’annuale Dirty Dozen dell’Environmental Working Group (EWG), scegliere sempre prodotti biologici. La salute, insomma, è un bene da preservare con ogni mezzo, sempre e comunque.