Ripuliscono la cantina e scoprono il tesoro della vita: valore quasi milionario

Una scoperta assolutamente casuale e chiaramente improvvisa. Nulla lasciava immaginare ciò che sarebbe successo.

A volte gli eventi si concretizzano in modo quasi surreale. Ad un certo punto ci si può trovare di fronte a qualcosa neppure minimamente ipotizzato, cosi, senza saperlo, senza accorgersi che proprio in quel momento la tua vita può cambiare, o magari, di fatto è già cambiata. Niente di definibile, per certi versi. Scoperte improvvise che portano a vantaggi più che mai conclamati. La vicenda in questione ci dice che certe cose possono accadere davvero, cosi, di colpo.

Una vicenda cosi come anticipato, davvero incredibile, di quelle che sembrano essere uscite da un libro di storie fantastiche. La percezione dell’assurdo, in un certo senso, si fonde con la realtà e non è chiaro quando questa in qualche modo possa essere sostenibile, ad un certo punto della stessa vicenda.

Le cronache di ogni giorno ci mettono costantemente a conoscenza di situazioni spesso davvero assurde, momenti di assoluta follia, se cosi possiamo chiamarla, in cui quello che succede, per l’appunto sembra essere più che mai surreale. Tesori nascosti che cambiano la vita di chi li ritrova di colpo, questa è la realtà?

Questa è la realtà, certo, questo è quello che è successo, di recente, a un cittadino americano, residente in California. Una giornata come tante, una operazione da svolgere come tante e di colpo la scoperta di un vero e proprio tesoro. Una collezione vastissima di monete dal valore immenso.

Il signor Reyes, insieme a suo cugino, ha avuto il compito di svuotare la cantina di casa del defunto suocero. Una operazione come tante, insomma, fino a quando qualcosa di strano è stato notato in un angolo. Svariate borse dal contenuto misterioso. I due si dirigono, quindi, verso queste strane sacche. La scoperta, è di quelle che lasciano senza fiato. Una montagna di penny.

“Il padre di mia moglie e suo fratello si sono trasferiti dalla Germania quando erano ragazzini – ha riferito il protagonista della vicenda, il signor Reyes a una tv locale – hanno vissuto insieme nella casa per oltre 50 anni e hanno raccolto insieme le monetine“.

Ripuliscono la cantina e scoprono il tesoro della vita: il difficile viene ora

Il difficile, è il caso di dirlo, viene ora. La famiglia del signor Reyes, al momento ha ricevuto numerose offerte da parte di centinaia di persone di sposta ad acquistare pezzo pezzo il suo tesoro, ma l’idea non piace molto ai fortunati in questione. Valore stimato, finora, di tale raccolta è di circa 900mila euro.

Una delle monetine presenti in questa incredibile collezione è stata venduta di recente per quasi 300mila euro, una sola monetina. I problemi, però non sono finiti. La gestione dello stesso tesoro non è semplice. Le banche, per esempio, non hanno intenzione di custodire tali sacche. Le cassette di sicurezza, per esempio non riuscirebbero mai a contenere un oggetto di tali dimensioni.

La grande intuizione del suocero del protagonista di questa vicenda è stata quella di intuire l’aumento del valore delle monetine di rame. Da li è partita la raccolta. Da quel momento l’uomo ha iniziato a costruire un tesoro che oggi vale quasi un milione di euro.

Scelta, insomma, più che mai vincente.