Tre milioni di euro vinti e un pensiero al pallone: determinante la scaramanzia

Oggi più che mai, lo dice ormai tutto intorno a noi il gioco è ciò che forse tiene in piedi le speranze di milioni di cittadini.

Giocare, sempre giocare. Questo sembra essere diventato ormai il ritornello principe dei giorni che il nostro quotidiano ci offrono. Si spera sempre che il tutto avvenga sempre con la massima moderazione, per non rischiare di rendere la situazione già complicata ancora più drammatica. Il gioco in certi casi rappresenta a tutti gli effetti l’ultimo barlume di speranza per milioni di cittadini, sicuri che la fortuna prima o poi possa bussare alla loro porta. Sogno o realtà?

Il gioco insomma è più che mai presente nel nostro quotidiano. Pensiamo alle giocate sempre in aumento di quelli che sono i concorsi maggiormente apprezzati dai cittadini italiani. Che si tratti di classica lotteria o concorso a vincita eventualmente istantanea poco importa, gli italiani ci credono.

Il dubbio in ogni caso riguarda sempre l’entità delle stesse giocate. Gli italiani giocano tanto, o dicono gli stessi numeri spesso riportati dalle varie piattaforme e dagli enti preposti al controllo. Si immagina che prima o poi il sogno di mettere le mani su una grossa somma di denaro possa concretizzarsi.

Proprio nella giornata di ieri, giornata non proprio come le altre per tutti gli amanti del calcio ed in particolare di Diego Armando Maradona, una incredibile vincita è stata realizzata nel napoletano attraverso una piattaforma online. Il bottino finale è stato infatti di circa 3 milioni di euro.

Il 22 giugno del 1986, Maradona infatti segnava uno storico gol di mano contro l’Inghilterra ai mondiali messicani vinti poi dalla compagine argentina. La mano di Dio, quella che spinse la palla in porta quel giorno e quella che secondo il giocatore 44enne neo milionario napoletano è stata protagonista anche della sua incredibile vincita.

“Ne sono certo, ci ha messo una mano” Maradona – queste le parole del vincitore – e ovviamente non sapevo che la mia fosse la vittoria più alta mai realizzata, sono stato davvero fortunato”. Il concorso online in questione è Irish Riches, tra i preferiti della piattaforma 888casino.

“Per vincere devo giocare stando sul divano con la mia canzone preferita in sottofondo… ma ovviamente non posso svelare quale sia“. Ha continuato il fortunato giocatore. Picco riti insomma che hanno il sapore del propiziatorio. La scaramanzia, si sa, detta ancora le sue ferree regole.

Tre milioni di euro vinti e un pensiero al pallone: le regole del gioco vincente

La stessa piattaforma online 888casinò riporta il regolamento completo del gioco: