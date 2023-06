Gratta e vinci, il sogno è a portata di mano, poi il duro colpo: la vincita mutilata

Un colpo davvero brusco, se cosi potrebbe dirsi. Il sogno di un evento epocale, di quelli che ti cambiano la vita, e invece, tutt’altro.

Vincere è negli occhi e nel cuore di tutti. Chiunque vorrebbe dare una svolta alla propria vita magari approfittando di un momento più che mai fortunato. La speranza di farcela, grazie a una serie di numeri fortunati al Lotto o al Superenalotto o magari alla comparsa di un simbolo più che mai fortunato al Gratta e vinci è più che mai viva. Gli italiani, insomma non aspettano altro, la speranza è sempre più che mai viva. A dimostrarlo la mole di giocate ai vari concorsi anno dopo anno.

Niente è come sembra, si potrebbe dire, per quel che riguarda il gioco ed una eventuale giocata fortunata. La vicende che caratterizzano tali aspetti spesso appaiono addirittura grottesche, ma di certo tutto fa parte del gioco. Le cronache ormai non fanno altro che ribadire il tutto, raccontano man mano, tali situazioni.

Negli ultimi mesi enorme successo, per i giocatori è arrivato dai concorsi Gratta e vinci, basti pensare all’incredibile sequela di vincite da 500mila euro realizzata praticamente in ogni parte d’Italia. Si vince, insomma e si vince anche più che mai bene. A ribadirlo, per l’appunto sono i numeri.

Di recente, poi, un’altra storia davvero incredibile che arriva direttamente da Napoli. Li Il cliente di una tabaccheria sita nella notissima Via Calabritto, ha acquistato un biglietto della serie “500 Special”. Prezzo del tagliando, 5 euro. Una serie insomma di numeri fortunati, tutti presenti al posto giusto, poi i moltiplicatori che facevano pensare a un premio davvero molto importante ed alla fine il “risveglio” del premio finale da 500 euro.

La fortuna è stata certo molto favorevole nei confronti di questo giocatore anche se le aspettative ad un certo punto erano tutt’altre.

Gratta e vinci, il sogno è a portata di mano, poi il duro colpo: “500 Special”, il regolamento

Riportiamo di seguito il regolamento del concorso “500 Special”, cosi come fornito dal sito web dell’Agendia delle Dogane e dei Monopoli:

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque stelle dorate e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di dieci blocchetti di banconote e da cinque blocchetti di banconote contraddistinti dalla scritta “X2”.

Se ne “I TUOI NUMERI” celati sotto i dieci blocchetti di banconote si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” celati sotto i cinque blocchetti di banconote contraddistinti dalla scritta “X2” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si raddoppia il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

La vincita massima del concorso in questione è pari a 500mila euro. Un bottino davvero niente male insomma. Il gioco è sempre più che mai protagonista, sperando che in ogni caso il tutto venga trattato e vissuto con la giusta moderazione.