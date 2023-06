Gratta e vinci, la fortuna gira ancora e la rende milionaria: premi per tutti

Ancora una vincita al gioco del momento, con molta probabilità quello che per una serie di fattori incuriosisce di più i cittadini.

Vincere, al gioco, sembra essere diventato ormai lo scopo di vita di milioni di cittadini. I motivi per immaginare tutto ciò sono abbastanza semplici e più che mai realistici. Il momento attuale non è dei migliori. Vincere al gioco vorrebbe dire mettere le mani su somme di denaro importanti, di quelle che cambierebbero la vita di chiunque. Tutto nel brevissimo periodo. Nessun’altra dinamica infatti sarebbe capace di far arrivare flotte di soldi nelle tasche di un cittadino in cosi poco tempo.

Milioni di cittadini oggi più che mai sono presi dalla febbre per il gioco. Il motivo è molto semplice, cosi come anticipato tutto è proiettato al sogno di cambiare di colpo vita. Immaginare un futuro del tutto diverso dal presente spesso ricco di particolari e limitanti dinamiche. Oggi, più che mai, in tempi di crisi i cittadini sognano di vivere in modo del tutto diverso.

Pensiamo a cosa possa significare, di fatto, al giorno d’oggi immaginare di vivere in modo completamente diverso. Il mezzo per ambire a qualcosa di assolutamente inimmaginabile è oggi rappresentato anche dai concorsi a premi che ormai numerosi affollano lo stesso quotidiano dei cittadini.

Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci i giochi che vanno per la maggiore, quelli che promettono premi ricchissimi nel giro di pochissimo tempo. Da un lato la classica e tradizionale lotteria con numeri da immaginare, incastrare tra loro e sui quali scommettere e dall’altro invece la giocata istantanea.

Il Gratta e vinci rappresenta nello specifico quel tipo di caso. Pochi secondi per scoprire se la tua vita può o meno cambiare. Il tempo di acquistare un biglietto, praticamente ovunque e in qualsiasi momento della giornata e di grattare via la patina per scoprire se il tagliando in questione è vincente o meno.

Premi milionari, si diceva, cosi come abbiamo visto nel recente passato. Vincite spesso elevatissime cosi come descritto dalle cronache non moltissimo tempo fa. Si vince e si cambia vita, questa l’ambizione massima di chi rincorre la fortuna, si spera sempre con la massima moderazione.

Gratta e vinci, la fortuna gira ancora e la rende milionaria: il bonus a sorpresa

In questa fase tanto travagliata, cosi come anticipato si vince e nemmeno poco. Chiaramente in rapporto al numero di giocate le vincite rappresentano un numero davvero esiguo. L’ultima affermazione in questione arriva però non dal nostro paese bensì dagli Stati Uniti d’America.

Nello specifico si vince nel tanto amato Stato della Florida. La fortunata in quetione è una donna residente presso Lakeland. La vincitrice dell’incredibile somma di 1 milione di dollari si chiama Kimberly Grooms, di 51 anni ed ha acquistato il suo biglietto Gratta e vinci fortunato presso un Circle K a Lakeland al 3730 Airport Road.

Il concorso che ha reso milionaria la signora Grooms è il SEVEN FIGURES dal taglio di 5 dollari. La vincitrice ha scelto successivamente di avere accesso alla somma forfettaria di 695mila dollari al posto dei pagamenti periodici. Inoltre per il titolare dell’attività che ha venduto il biglietto vincente un bonus da ben 2000 dollari messo a disposizione dalla Florida Lottery.