Gratta e vinci, torna la carica dei 500mila: in città si cerca il vincitore

Una nuova incredibile vincita ha letteralmente riempito di gioia e soddisfazione un piccolo pezzetto della nostra Italia.

Ancora una volta il gioco al centro di tutto. Nonostante le mille raccomandazioni, le sensibilizzazioni sul tema, i consigli sul gioco sicuro e quant’altro, gli italiani sono più che mai rapiti dalla febbre del gioco che impazza praticamente da sempre. Gli ultimi anni però hanno in qualche modo determinato in maniera assolutamente forte una nuova ondata, per cosi dire, con milioni di italiani che hanno riversato sul gioco tutti i sogni e le speranze.

In qualche modo insomma gli italiani sembra abbiano indirizzato ogni speranza nel futuro in qualcosa di determinabile esclusivamente attraverso il gioco. Contare sulla fortuna insomma, fare in modo di accumulare talmente tanti tentativi da immaginare poi di poter avere la vittoria in tasca. Il ragionamento, in sintesi è questo, niente di più, niente di meno.

Le cronache, volta per volta, ci mettono al corrente di nuove vincite, cosi come avvenuto nelle scorse settimane abbastanza di frequente. In quel caso la vincita tipo, per cosi dire, arrivava grazie al Gratta e vinci e parliamo di un bottino finale da ben 500mila euro.

Oggi quella stessa vincita è arrivata a Moscufo, in provincia di Pescara. Protagonista in questione è il Gratta e vinci e nello specifico il concorso “Il Miliardario”. Il tagliando in questione dal taglio di 5 euro è stato acquistato presso il Martina Caffè da Luana, presente sulla strada statale 51, accanto all’area rifornimento Martina Carburanti.

Come spesso accade in certe situazioni non si hanno notizie circa l’identità del vincitore o della vincitrice in questione. Un altro biglietto fortunato è sato inoltre acquistato presso la tabaccheria e giocattoli di Nunzio Cice sita in via Giotto, 9 a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Anche in quel caso il taglio del tagliando è di 5 euro e il premio equivalente di 500mila euro. Anche qui, si cerca il vincitore.

Gratta e vinci, torna la carica dei 500mila: regolamento del concorso vincente

Si vince insomma grazie al concorso Gratta e vinci “Il Miliardario”. Di seguito riportiamo il regolamento completo di gioco a questo incredibile concorso che sempre più spesso regala gioie e soddisfazioni ai cittadini italiani. Il tutto è ripreso dal sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: