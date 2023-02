Nuovo servizio INPS a disposizione dei cittadini: chiedere un mutuo non è mai stato così facile

Scopriamo l’ultimo servizio che l’INPS ha messo a disposizione dei cittadini per facilitare la procedura di richiesta del mutuo ipotecario.

Dal 15 gennaio scorso, lavoratori e pensionati possono fare domanda di mutuo ipotecario approfittando di un iter telematico più agevole.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha attivato un nuovo servizio nell’ottica di digitalizzazione e semplificazione della comunicazione tra cittadino ed ente. Le misure messe in atto da diversi mesi a questa parte sono interessanti. Dalla delega SPID alla valutazione online del riscatto del corso di studi universitari ai fini pensionistici fino al consulente digitale INPS e all’evoluzione dell’APP IO.

Una serie di aiuti per il cittadino che si affiancano alle agevolazioni e alle misure previste dall’Istituto (ricordiamo, ad esempio, le borse di studio per i figli studenti). Tra le ultimissime novità citiamo il servizio di richiesta del mutuo ipotecario da parte degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Dal 15 gennaio, le domande possono essere inoltrate fino al 15 dicembre di ogni anno.

Servizio INPS di richiesta dei mutui, come funziona

Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno possono inoltrare richiesta di finanziamento se in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i destinatari del servizio anche i pensionati iscritti. Il finanziamento richiedibile è agevolato e a lungo termine e può essere utilizzato per acquistare o costruire un box auto o un posto auto per la prima casa in cui si risiede, per chiudere un mutuo già sottoscritto con una banca (surroga o portabilità), per pagare le spese di iscrizione e la frequenza a corsi di studio per sé stessi o per un familiare convivente.

Per ottenere più informazioni basterà accedere al portale INPS, entrare nella sezione dedicata e consultare la sezione informativa riguardante la presentazione, le FAQ, i video tutorial e il manuale guida. Inoltre si potrà simulare il piano di ammortamento senza necessariamente procedere con la sottoscrizione del finanziamento.

Come inoltrare domanda di mutuo

Entrati nel portale INPS bisognerà inserire nel motore di ricerca “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”. Per accedere alla sezione di interesse occorrerà autenticarsi tramite SPID, Carta di Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi. Dopo aver cliccato su “Accedi al Servizio” si potrà selezionare “Nuova domanda mutui ipotecari per” dare inizio alla procedura.

La compilazione della domanda farà scattare subito l’iter di verifica da parte dell’INPS. Il cittadino dovrà attendere l’esito dei controlli e lo sblocco della funzione di completamento della richiesta per completare il protocollo attivando la relativa funzione e procedendo, infine, con l’invio dell’istanza.