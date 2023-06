Gratta e vinci, il momento è magico, scappa dalle bombe e poi diventa ricco

Una situazione incredibile, sotto ogni punto di vista. Il riscatto che arriva dalla vita, come se a quel punto nient’altro potesse bastare.

Momento storico molto particolare. Quello che succede intorno a noi, se non ci tocca in prima persona in ogni caso riesce in qualche modo a mostrarsi estremamente significativo e non facile, sempre, da accettare. I dubbi e le incertezze dei cittadini troppo spesso finiscono per ingarbugliarsi con la voglia di speranza. Tale condizione, spesso, anzi, forse in forse in modo del tutto esclusivo è liberata, concretizzata, almeno in teoria dal gioco.

Pensiamo a quanto possa essere difficile, già soltanto, al giorno d’oggi, provare a sopravvivere in condizioni spesso drammatiche, in seguito all’arrivo di una crisi che ha spiazzato tutti e stravolto ogni piccola certezza. Immaginiamo poi questo tipo di riflessione spostata altrove in un altro punto.

Pensiamo quindi questo tipo di condizione dove magari oltre alla crisi c’è la guerra e pensiamo a cosa possa passare per la testa di un cittadino di fronte alle difficoltà assolutamente fuori da ogni logica che si possono in qualche modo incontrare.

Nel nostro paese abbiamo visto quanto possa essere efficace l’idea del gioco che ti cambia la vita. La situazione vincente che di colpo trasforma qualsiasi esistenza in un qualcosa di molto più accettabile. L’idea di non avere problemi economici per il resto della vita è qualcosa di molto incoraggiante, almeno come punto di partenza.

Quello che succede, non nel nostro paese, stavolta, ma altrove, è qualcosa che fonde in qualche modo le situazioni raccontate in precedenza. La sete di speranza, la necessità di cambiare vita, scappare da un contesto ormai impossibile da considerare. Poi il colpo di fortuna e tutto sembra di nuovo essere piombato nel surreale.

Gratta e vinci, il momento è magico: la storia di chi è scappato alla tragedia per vivere un sogno

La storia di cui le cronache hanno parlato nei giorni passati arriva direttamente dal Belgio. Lì, la vita di un ragazzo, scappato dalle bombe della guerra in Ucraina circa un anno fa, è cambiata per sempre grazie all’incontro con un elemento non da poco nel nostro quotidiano. Un biglietto fortunato del Gratta e vinci.

La vincita in questione arriva direttamente dalla capitale Bruxelles, dove il nostro protagonista, un ragazzo di età compresa tra i 18 e i 24 anni vive ormai da quasi un anno. Una storia alla quale nemmeno lui stesso riesce a credere. 500mila euro conquistati in un colpo solo nel giro di pochissimi secondi.

I responsabili della lotteria belga hanno cosi commentato la vicenda: “Ha sentimenti contrastanti riguardo alla vittoria. È difficile essere felici di qualcosa del genere, considerando tutto ciò che accade nella sua patria. Vediamo molti vincitori qui, ma in questo caso abbiamo visto che significava molto di più per il vincitore, come se fosse un segno di speranza in tempi bui”.

Nelle intenzioni del protagonista, secondo sempre quanto affermato dagli operatori della lotteria, una grande festa con tutte le persone che lo hanno aiutato ad integrarsi in Belgio, e il pensiero di una aiuto sostanzioso da destinare al popolo ucraino. Vincere insomma, è sempre qualcosa di incredibilmente magico.