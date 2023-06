Gratta e vinci, il record è segnato, due volte milionario: si cerca il fortunato

Ancora una volta nel nostro paese a godere delle simpatie e del trasporto dei cittadini è il Gratta e vinci. Premi indimenticabili.

Inutile nasconderlo, negli ultimi tempi, se si escludono forse le cifre folli del Superenalotto, il Gratta e vinci si attesta tra i concorsi preferiti degli italiani, soprattutto in questa particolare fase storica. La rapidità del tutto, il concetto di lotteria istantanea che ha stravolto ormai ogni logica. Una serie di fattori che di certo hanno spinto tale concorso tra i preferiti in assoluto dei cittadini nostrani. Chiaramente ad incidere sono anche le vincite, i loro importi. Numeri spesso davvero importanti.

Il tutto, come anticipato, si svolge in pochissimo tempo. Si sceglie un tagliano lo si gratta e subito si saprà se la vita del giocatore in questione può dirsi del tutto rivoluzionata o meno grazie all’arrivo di un premio in denaro davvero importate, il massimo insomma, senza alcun dubbio.

L’italiano considerato il momento tanto particolare sceglie di rischiare, si spera sempre con la giusta moderazione, e di affidarsi alla speranza. La possibilità di sognare un futuro completamente diverso, immaginarsi senza alcun tipo di problema economico per il resto della vita, non male insomma.

Succede cosi che ancora una volta nel nostro paese si parla di vincita al Gratta e vinci e stavolta non si fa riferimento alla “solita” vincita da 500mila euro, anzi. In questo caso si è vinto molti di più, 2 milioni di euro, arrivati come sempre, per il fortunato o la fortunata in questione nel giro del pochissimi secondi.

Si vince a Reggio Emilia, precisamente a Rolo, presso una nota tabaccheria edicola, conosciuta da tutti. Il concorso vincente è risultato essere quello del “Re Vincente”, dal taglio di 10 euro. Per l’attività in questione prima vincita di assoluto rilievo dopo tantissime vincite considerate minori.

Gratta e vinci, il record è segnato, due volte milionario: il regolamento del concorso

Dal sito web dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, scopriamo il regolamento del concorso in questione:

Il biglietto contiene due giochi

Gioco principale.

Si devono scoprire “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di undici pile di monete d’oro ed i “6 NUMERI VINCENTI” celati da sei pietre preziose di colore rosso incastonate in una corona d’oro. Successivamente si devono scoprire i “NUMERI BONUS” celati dall’immagine di tre pile di fiches recanti ciascuna il moltiplicatore “X5” e di tre pile di fiches recanti ciascuna il moltiplicatore “X10”. Nel caso in cui nei “I TUOI NUMERI” si trovano una o più volte uno o più dei “6 NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti;

Il successo in questo modo, può apparire davvero a portata di mano, ma occorre sempre massima prudenza e moderazione.