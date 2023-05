Gratta e vinci, il premio è da 5 milioni: “Siamo rimasti imbabolati”

Vincere è ciò che forse resta agli italiani. Lo scenario attuale non promette molto di meglio, anzi. La speranza è solo quella.

Una certezza, in questa fase. Gli italiani hanno bisogno di sognare, hanno di sogno di ambire a qualcosa in questo momento tanto particolare per la storia del nostro paese. Pensiamo a ciò che succede tra i nostri confini da più di un anno. Una crisi che nessuno aveva annunciato ne previsto.

Sappiamo dunque benissimo quanto il gioco possa condizionare ogni coso in questa fase tanto rischiosa per le sorti di milioni e milioni di famiglie nel nostro paese. Pensiamo agli stenti, alle difficoltà, a tutto quello che oggi può ricordare un singolo nucleo familiare nel nostro paese.

Pensiamo alle difficoltà del quotidiano, l’aumento dei prezzi giorno per giorno che ha toccato su tutti i prodotti di genere alimentare. Pensiamo alle bollette di luce e gas raddoppiate in un anno e pensiamo ai servizi ormai praticamente inaccessibili.

Di questo passo, dunque, l’unico modo per immaginare un futuro diverso una situazione che non sia condizionata dagli stenti dell’incertezza, è quello legato a una ipotetica entrata improvvisa di denaro. Come può avvenire tutto ciò? Chiaramente attraverso il gioco.

Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci i concorsi più gettonati nel nostro paese. La classica lotteria da un lato mentre dall’altro la giocata istantanea, quella che in pochi secondi sa dirti se la vita di chi gioca può davvero cambiare in quel brevissimo lasso di tempo.

Tra i preferiti in assoluto, di certo per i premi messi in palio troviamo il Superenalotto. L’ultimo successo da record, quello datato 16 febbraio ha consegnato a ben novanta giocatori la cifra da primato di 371 milioni di euro. Mai in Italia si era vista una simile cifra per un gioco a premi.

Gratta e vinci, il premio è da 5 milioni: si vince ancora e si cercano i fortunati del momento

La notizia del giorno arriva direttamente da Roma. Una intera famiglia che tenta la fortuna e la trova nel migliore dei modi grazie a un biglietto Gratta e vinci. Il tutto è successo nel quartiere Talenti, grazie a un biglietto del concorso “Miliardario Maxi” che ha portato ii fortunati in questione a un successo davvero incredibile, ben 5 milioni euro.

La vincita in questione è arrivata grazie a un tagliando acquistato presso il bar di via Renato Fucini 77. “Siamo rimasti tutti increduli e senza parole”, dichiarano dalla stessa tabaccheria romana. 5 milioni di euro si vincono certo tutti i giorni, anzi.

Una intera famiglia, della quale però non si conoscere chiaramente l’identità. Clienti abituali del locale dei sogni. Le parole del titolare sono più che mai significative: “In quel momento quando i clienti e poi noi ci siamo accorti della vincita siamo rimasti come imbambolati, eravamo tutti ovviamente increduli. E’ una bella soddisfazione, siamo molto felici per loro e per aver in qualche modo contribuito”.

Un successo straordinario, un momento magico che si certo i vincitori non dimenticheranno mai più. Tutto da quel momento è assolutamente cambiato. Nulla sarà più come prima.