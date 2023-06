Felici e senza alcun pentimento: non lo avreste mai immaginato

Uno studio molto particolare, di quelli che forse nemmeno ti aspetti. Cosi come non ti aspetti ciò che si evince da tale analisi.

In questo caso specifico si parla di ciò che fa girare il mondo, o almeno ciò che si crede possa far girare il mondo, ammesso che tutto ciò sia vero. Immaginiamo per un attimo di vivere in un mondo in qualche modo parallelo e di osservare da lontano ciò che accade nel nostro di mondo. Ogni cosa potrebbe apparire forse addirittura scontata, forse si penserebbe di avere la soluzione per tutto, la realtà è ben diversa. L’analisi in questione fa emergere proprio questo particolare aspetto.

Tutto ruota intorno all’amore. La frase ha forse senso? Forse è davvero reale ciò che si prova a trasmette a descrivere? Stando a ciò che ci racconta la nostra stessa società, no. Non dovrebbe essere cosi almeno se ci guardiamo intorno, se osserviamo, se facciamo caso a tanti aspetti.

Pensiamo per esempio proprio alle coppie, quelle che magari conosciamo e anche quelle che magari per l’appunto potrebbero sembrarci in qualche modo rispondenti a quelle logiche che noi stessi, noi componenti di questa società in qualche modo innalziamo a principio universale, modalità di comportamento, atteggiamento e chi più ne ha più ne metta. Le persone tradiscono, questo è più che mai percepibile.

Ciò che invece si percepisce meno è quello che succede dopo il tradimento, nel momento in cui una delle due persone, uno dei due componenti della coppia in qualche modo assimila la cosa, in che modo reagisce, come sopravvive, per cosi dire ad essa. Ecco in quel momento tutto si complica, tutto appare per ciò che non è.

Felici e senza alcun pentimento: il risultato dello studio è davvero incredibile

Uno specifico studio sulla psicologia dell’infedeltà ha preso in considerazione alcuni aspetti, tra questi i pensieri, le emozioni, su tutti, di chi ha avuto o ha relazioni al di fuori del matrimonio, parliamo quindi di coppie sposate. Il risultato per certi versi può essere letto come inquietante.

Nessun rimorso, senso di colpa, tanto meno pentimento. Tali sentimenti in qualche modo appartengono a un immaginario pubblico quanto mai distante dalla realtà, si direbbe spietata. Lo studio sulla psicologia dell’infedeltà è stato condotto dai ricercatori della Johns Hopkins University e successivamente pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behavior.

“Nei media popolari, nei programmi televisivi, nei film e nei libri – spiega Dylan Selterman, professore associato presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze del Cervello dell’Università di Johns Hopkins – le persone che hanno relazioni extraconiugali vivono un’intensa colpa morale, ma non è quello che abbiamo ritrovato nel nostro studio”.

Le ragioni che spingono un individuo a tradire il proprio partner possono essere svariate e spesso si traducono principalmente in una scarsa attività sessuale, voglia di indipendenza o maggiore e più ampia varietà sessuale, per cosi dire.

“Le persone tradiscono per diversi motivi – continua Selterman – a volte tradiscono anche se le loro relazioni vanno bene. Le persone danno per scontata la monogamia quando si sposano – conclude – pensando che l’altro sia pienamente soddisfatto nell’avere rapporti sessuali con una sola persona per il resto della propria vita, ma spesso non è così”. La dura verità, piaccia o meno.