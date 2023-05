Occhio all’Oroscopo! Secondo le stelle, infatti, vi sono alcuni segni zodiacali che in coppia non funzionano. Ecco di quali si tratta.

“L’amore non è bello se non è litigarello“, recita un vecchio proverbio. Ma quali sono, secondo le stelle, i segni zodiacali incompatibili? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

““Or bene,” gli disse il bravo all’orecchio, ma in tono solenne di comando, “questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai“. Questa celeberrima frase appare ne I Promessi sposi di Alessandro Manzoni e viene pronunciata da uno dei bravi di Don Rodrigo a Don Abbondio in merito all’imminente matrimonio di Renzo e Lucia.

A proposito di storie d’amore complicate, cosa pensereste se a mettere lo zampino fossero le stelle? Ebbene sì, dovete sapere che secondo l’Oroscopo vi sono alcune coppie, in particolare, che non sempre funzionano bene. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Oroscopo, questa coppia “non s’ha da fare”, i segni incompatibili secondo le stelle: ecco di quali si tratta

Sembra che ogni segno zodiacale presenti delle proprie peculiarità. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere che vi sono alcuni segni zodiacali che non riescono proprio a risparmiare. Oggi, invece, porremo la nostra attenzione sui segni zodiacali che, in coppia, potrebbero riscontrare delle difficoltà. Ebbene, secondo le stelle sembra che tra i segni meno compatibili si annoverano i seguenti:

Ariete e Cancro . Le persone nate sotto il segno zodiacale del Cancro sono in genere molto sensibili e introversi. Coloro che appartengono al segno dell’Ariete, invece, sono in genere molto impulsivi ed esuberanti. Delle differenze caratteriali che possono rendere una relazione particolarmente complicata.

Ariete e Capricorno. Anche in questo caso si tratta di una coppia che rischia di non funzionare per via delle forti differenze caratteriali. Come già detto l'Ariete è particolarmente estroverso e poco amante degli schemi. Le persone nate sotto il segno del Capricorno, invece, sono molto tranquille e preferiscono seguire gli schemi. Ma non solo, a complicare la situazione il fatto che gli obiettivi e i progetti di vita potrebbero essere completamenti diversi.

Toro e Leone. Molto diversi, ma allo stesso tempo molto simili, Toro e Leone potrebbero riscontrare qualche difficoltà in un rapporto di coppia. Le persone nate sotto il segno del Leone, in genere, amano stare al centro dell'attenzione. Coloro che appartengono al segno del Toro, invece, sono particolarmente testarde. Modi di approcciarsi alla vita che potrebbero portare a dover fare i conti con un bel po' di litigi.

Toro e Acquario. Come già detto le persone nate sotto il segno zodiacale del Toro sono, in genere, particolarmente testarde. Ma non solo, amano seguire le regole. Coloro che appartengono al segno dell'Acquario, invece, sono sempre pronti a lanciarsi in nuove sfide, tanto da essere spesso disponibili a cambiare progetto in men che non si dica. Un diverso modo di approcciarsi alle situazioni che rende difficile riuscire a trovare un punto di incontro.

Gemelli e Pesci. Quest'ultimi amano sbizzarrirsi con la creatività. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli, invece, possono avere spesso un atteggiamento confuso. Possono quindi crearsi delle incomprensioni che sfociano in rapporti difficili da gestire.

Sono queste, quindi, secondo l’Oroscopo le coppie che possono riscontrare qualche difficoltà ad andare d’accordo. Questo, ovviamente, non vuol dire che se i propri segni zodiacali appartengono a quelli poc’anzi citati non si possa intraprendere una storia d’amore. Non si tratta, infatti, di una scienza esatta. D’altronde “al cuor non si comanda” e se vi è un sentimento è giusto provarci, a prescindere da quello che dicono le stelle.