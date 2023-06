WhatsApp cambia tutto, arrivano i canali: la rivoluzione è alle porte

Una notizia che di certo farà piacere ai milioni di utenti in tutto il mondo che utilizzano l’app targata Meta. Tante le novità recenti.

Se parliamo di WhatsApp, oggi, facciamo riferimento a una realtà che potremmo definire in continua espansione ed in continuo adattamento con quelle che sono le esigenze dei cittadini in ogni parte del mondo. Una piattaforma che negli anni si è evoluta per l’appunto insieme ai bisogni degli utenti ed ha tirato fuori, soprattutto negli ultimi mesi una serie di importanti novità che hanno del tutto stravolto la propria posizione sul mercato stesso. Un momento, si potrebbe dire, magico.

Una novità, si diceva, che di sicuro farà piacere a milioni e milioni di cittadini italiani e non solo. Sono passati soltanto pochi mesi da quanto Meta ha ufficializzato una serie di importantissime novità per quel che riguarda una delle sue app di punta, piattaforme social per eccellenza, stiamo parlando di WhatsApp.

In linea di massima quello che è successo ha riguardato lo stesso approccio degli utenti all’app. Il lancio di nuove interessantissime opzioni ha fatto in modo che gli stessi utilizzatori della piattaforma trovassero da subito un vantaggio più che mai concreto, pratico.

Pensiamo per esempio alla possibilità di inviare messaggi a se stessi, per creare una serie di contenuti personali tutti rinchiusi in un’unica finestra. Pensiamo all’opzione sondaggio che consente di prendere decisioni di gruppo nel minor tempo possibile. A questo punto arrivano altre importanti novità.

Probabilmente, in questa fase Meta, non ha fatto altro che guardarsi intorno, studiare in qualche modo quelli che sono i comportamenti della concorrenza, le opzioni che in qualche modo caratterizzano altre tipologie di piattaforme di messaggistica istantanea e non solo.

WhatsApp cambia tutto, arrivano i canali: l’azienda spiega la novità in arrivo

Quello che caratterizzerà il futuro di WhatsApp sarà una sorta di avvicinamento a Telegram, altra grandissima realtà di livello mondiale, per quel che riguarda la messaggistica istantanea ma non solo. Telegram è infatti più che mai famosa anche per altro, per esempio i suoi canali, che rappresentano di fatto la caratteristica principale della piattaforma.

I canali, sono di fatto dei grandi gruppi per cosi dire, a tema. Ogni gruppo quindi tratterà uno specifico argomento, il tutto ottenibile attraverso una specifica ricerca che l’utente andrà a compiere. Il servizio canali WhatsApp, stando a quanto trapelato da Meta, partirà in anteprima assoluta da Colombia e Singapore.