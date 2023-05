Programmare i messaggi da inviare tramite l’applicazione Whatsapp è possibile. Ecco il trucco che in pochi conoscono.

Buone notizie per chi desidera inviare dei messaggi programmati tramite Whatsapp. Questo, infatti, è possibile grazie a dei trucchi ad hoc. Ma in cosa consistono? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dai social network fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono davvero molti i servizi a nostra disposizione, grazie a cui poter comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi angolo del pianeta Terra. Tra gli strumenti più utilizzati si annovera senz’ombra di dubbio Whatsapp. Proprio soffermandosi su quest’ultimo abbiamo già avuto modo di vedere come grazie ad un semplice trucco sia possibile trasformare i messaggi vocali in testo.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che attraverso dei trucchi ad hoc è possibile programmare l’invio dei messaggi con Whatsapp. Ma di quali si tratta e soprattutto come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp, programmare i messaggi è possibile, il trucco che in pochi conoscono: ecco di quale si tratta

Come già detto, giungono buone notizie per tutti coloro che desiderano programmare l’invio dei messaggi su Whatsapp. Questo, infatti, è possibile attraverso dei trucchi ad hoc. Ma di quali si tratta? Ebbene, bisogna sapere che non si tratta di una funziona presente di default sull’applicazione di messaggistica istantanea che noi tutti utilizziamo comunemente. Si tratta, bensì, di una funzione disponibile sulla versione Business dell’app. In alternativa è possibile utilizzare delle app esterne e di terze parti che permettono, appunto, di inviare dei messaggi programmati per una certa data e ora.

Soffermandosi su Whatsapp Business, ovvero la versione dell’app dedicata agli account aziendali, permette di programmare messaggi di benvenuto e di assenza, impostando anche l’orario di invio. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, non bisogna fare altro che accedere alla sezione Impostazioni e attivare la funzione di proprio interesse. Nel caso in cui non abbiate un account Business, invece, non vi resta che installare una delle app ad hoc.

Tra queste si annovera SKEDit che consente di inviare messaggi precompilati. Disponibile solamente per i dispositivi Android, tale applicazione offre anche la possibilità di programmare chiamate, SMS, così come messaggi su Facebook Messenger e Gmail. Eccetto WhatsApp Business, non vi sono invece app terze che permettono di programma messaggi su Whatsapp nel caso in cui si possieda un dispositivo iOS. In quest’ultimo caso può rivelarsi utile utilizzare delle applicazione che inviano delle notifiche per ricordare di inviare un messaggio ad una determinata ora.