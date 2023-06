Farsi nuovi amici è diventato un problema? C’è chi ci pensa al posto tuo

Una delle problematiche sociali di più ampio riscontro purtroppo riguarda la capacità di relazionarsi. Come provare a risolverla?

In genere, si tende a fare gruppo, è un concetto quasi naturale. Purtroppo però non per tutti è cosi e allora capita di chiudersi in se stessi e in qualche modo seppure in parte involontariamente rinunciare a tutto ciò. Non sempre però tale atteggiamento rispetta, chiaramente le volontà del protagonista in questione. A questo punto è chiaro che milioni di persona in molti casi provano in qualche modo a risolvere il problema, spesso non sapendo come muoversi realmente.

Come farsi nuovi amici, o magari come farsi amici in generale. Questa è la domanda alla quale in molti vorrebbero una risposta. La verità è che forse una risposta certa non esiste. Non può essere definita in modo universale una qualche tipo di indicazione che possa valere per tutti.

A questo punto le ricette sono davvero tante, o meglio possono esserlo. Ognuno può pensare di provvedere in un modo. Si può pensare, per esempio a rifarsi una immagine, a frequentare nuovi contesti, magari anche fingendo interessi per qualcosa che forse non si apprezza del tutto.

Questo vorrebbe dire barare ma in molti casi succede. Altro metodo che per molti si è dimostrato nel tempo valido, ma anche questo non vale per tutti è quello di fare riferimento a uno strumento di quelli moderni, digitali insomma. Stiamo parlando della chat. Anche in questo caso però il discorso è complicato.

Anche in questo caso, quindi non esiste regola assoluta e cosi come anticipato ogni concetto, ogni condizione vale per uno ma non è detto che possa valere per tutti. In alcuni casi però possono trovarsi situazioni davvero inaspettate. Una su tutte andremo ad illustrarla di seguito.

Farsi nuovi amici è diventato un problema? L’app che di sicuro non ti aspettavi

In molti casi, per fare un esempio più che mai valido, si potrebbe in qualche modo attingere dalle esperienze di alcune associazioni di volontariato, enti no profit, onlus ecc. In questi contesti spesso si sviluppano veri e propri programmi educativi. Tali programmi quindi offrono l’opportunità di immergersi in situazioni tutte nuove.

Esistono, cosi come anticipato, nuove situazioni assolutamente digitali che in poco tempo potrebbero riuscire in quella che per molti rappresenta una vera e propria impresa. Stiamo parlando delle friendship app. Tali applicazioni hanno come missione proprio quelle di far incontrare persone e far si che in qualche modo si sviluppino tra loro rapporti di amicizia.

A differenza della classica app per incontri, per cosi dire, sentimentali, tali applicazioni giocano tutti su interessi e passioni per fare in modo che quel legame in qualche modo virtuale possa presto diventare reale. Portare vantaggio a persone che non riescono da sole a sviluppare rapporti umani, questo insomma il senso di tutto. Basare il tutto su comuni interessi per provare a rendere più agevole la strada che porta a nuove conoscenze per milioni di persone. Provarci, insomma, costa davvero niente. Potrebbe essere questa la soluzione, no?