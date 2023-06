Multe stradali, c’è una città che ha messo da parte molti soldi: 43 milioni

Quanto possono rendere le multe stradale per un singolo Comune? In alcuni casi davvero tanto. Lo sa bene una città in particolare.

Ci sono alcuni momenti nel quotidiano di una qualsiasi città italiana e non solo in cui l’ansia dei cittadini, in particolare degli automobilisti si avverte a mille. Di cosa stiamo parlando? Di quando in giro ci sono i vigili urbani, di quando insomma c’è il rischio concreto di beccarsi una multa per qualsiasi tipo di infrazione possibile. Gli italiani sotto questo punto di vista non sono certo i numero uno, parliamo di rispetto dei regolamenti, leggi vari e codici.

Una classifica molto particolare evidenzia il ruolo di una città italiana. Un piccolo tesoro da ben 43 milioni di euro, che possiamo leggere come circa 110 euro a testa per ogni abitante, derivante dalle multe stradali. Gli italiani, lo abbiamo detto, in certe cose, non sono certo i migliori, anzi.

A fornire certi dati è il Codacons che stila la classifica dei maggiori incassi nei comuni italiani per quel che riguarda le multe stradali. I primi tre posti sono per Milano, Roma e Firenze, mentre al quarto posto spicca la città alla quale si faceva riferimento in precedenza, stiamo parlando di Bologna.

Quarta in classifica nello speciale elenco dei comuni italiani con il maggior importo di proventi derivanti a multe stradali. Il tutto viene fuori dalla annuale rendicontazione fornita entro il 31 maggio da tutti gli enti locali al Governo. Gli stessi dati saranno poi pubblicati sulla piattaforma web del ministero dell’Interno.

Bologna insomma quarta con 43 milioni di euro incassati dietro Milano, con oltre 151,5 milioni, Roma, con 133 milioni, e Firenze, 46 milioni nel 2022. Confrontando i numeri con quelli ottenuti l’anno precedente notiamo che all’epoca il totale delle multe raggiungeva la cifra di 37.691.186 milioni a Bologna. Oggi siamo a circa 43 milioni. Crescita pari al 14,5%.

Multe stradali, c’è una città che ha messo da parte molti soldi: la posizione di Codacons

Se volessimo fare il calcolo di quanto tale importo possa essere suddiviso per cittadino si parlerebbe di circa 110 euro per bolognese. Del tesoretto in questione è giusto sottolineare come ben 4.292.139 milioni di euro arrivino dalle sanzioni autovelox nel corso del 2022.

“Le multe stradali – sottolinea Carlo Rienzi, il presidente del Codacons – si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti la ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l’uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat”.

I comuni insomma attingono più che mai dalle infrazioni dei singoli cittadini che in certi casi di certo offrono il meglio di se. Situazioni che al momento di certo potrebbero apparire incomprensibili ma che di certo rispecchiano pienamente quello che succede nel nostro paese. Multe su multe insomma, per una popolazione più che mai, è il caso di dirlo, indisciplinata.