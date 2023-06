Al supermercato in molti lo fanno e non sanno che si tratta di reato: attenzione

Ci sono alcune situazioni che spesso i cittadini conoscono poco o addirittura nemmeno conoscono. In alcuni casi si rischia grosso.

Periodicamente qualsiasi cittadino si reca al supermercato per fare la spesa utile per la propria casa. Durante questa specifica operazione si prendono in considerazione una serie di situazioni. Consultare la lista della spesa per esempio, verificare che i prezzi visionati siano in effetti convenienti prima di acquistare uno specifico prodotto. Prima di questo però c’è una specifica operazione che di fatto consente di dar vita a tutte le altre. Stiamo parlando della “presa” del carrello.

Si parlava in somma delle operazioni che di fatto si compiono quando si va al supermercato e di una che da di fatto inizio a tutte le altre. Stiamo parlando del momento in cui si prende il carrello inserendo l’apposita moneta per poterlo, in qualche modo, staccare dalla catena infinita dove in genere sono custoditi.

Generalmente, quindi, il consumatore fa il giro del supermercato in questione, fa le sue valutazioni, i suoi acquisti e poi in linea di massima arriva con il carrello fino al parcheggio auto per trasferire i vari sacchetti della spesa direttamente nel portabagagli. Fin qui, tutto regolare, insomma.

Tutto regolare perché in molti casi le stesse aziende che gestiscono i vari supermercati considerano tutto ciò ed è quindi possibile ricollocare nell’apposito punto il carrello prelevato in precedenza anche in zona parcheggio. Le cose però non sempre vanno in questo modo specifico.

In molti casi, strano ma vero, i clienti dei supermercati si allontanano troppo con gli stessi carrelli, spesso uscendo addirittura dall’area di riferimento del punto vendita. In alcuni casi questi nemmeno tornano a riconsegnare il carrello in questione, chiaramente stiamo parlando di furto.

Al supermercato in molti lo fanno e non sanno si tratta di reato: cosa dice la legge in merito

Il furto del carrello insomma, si parla di quello. Qualcosa di teoricamente impensabile, in teoria, ma in pratica, di fatto, all’ordine del giorno. Pare, infatti, che i furti di carrelli dai supermercati italiani sia addirittura in aumento. Una notizia davvero incredibile insomma e cosi come anticipato quasi impensabile.

Un’altra cosa che i cittadini italiani non sanno è che esiste una specifica sanzione per chi si allontana, troppo, carrello alla mano, per chi insomma non rispetta i regolamenti vigenti. Si tratta di una potenziale multa nemmeno poco salata. Parliamo infatti di ben 500 euro.

In teoria, il furto del carrello è da considerarsi tale nel momento in cui il consumatore in questione si allontana troppo dall’area del supermercato. Questo consentirebbe già, al personale addetto di infliggere una multa, cosi come abbiamo visto, non proprio blanda per aver approfittato, diciamo cosi, della situazione.

Realisticamente parlando la cosa appare piuttosto impensabile, magari la maggior parte dei cittadini nemmeno conosce tale regolamento. Bene, a questo punto è meglio rendersi conto di ciò che si rischia, al di la di potenziali veri e propri furti. Un carrello, insomma, un semplice carrello per la spesa potrebbe arrivare a costarvi ben 500 euro. Conveniente? Non proprio.