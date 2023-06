Prestate la massima attenzione quando fate la spesa al supermercato. Questo perché in alcuni casi riescono a farci spendere molto più del previsto.

Quando fate la spesa al supermercato spendete molto più del previsto? Molto probabilmente questo avviene per via di un trucco studiato ad hoc. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è a sapere in merito.

Un periodo storico complesso, quello in cui ci ritroviamo a vivere, segnato da tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Per un numero crescente di persone, purtroppo, riuscire a far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile. Se tutto questo non bastasse, a partire dall’aumento del costo della pane fino ad arrivare al caro energia, sono tanti gli aumenti dei prezzi che destano preoccupazione.

Da qui la decisione di molti di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione. Tra le voci che impattano maggiormente sulle nostre tasche si annovera indubbiamente la spesa settimanale. Proprio soffermandosi su quest’ultima si invita a prestare attenzione, in quanto per via di un trucco studiato a tavolino potremmo ritrovarci a spendere più del previsto. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Supermercato, occhio al trucco, come riescono a farci spendere di più: tutto quello che c’è da sapere

Spesso non ci facciamo caso, eppure è bene ricordare che i supermercati utilizzano alcuni trucchetti ad hoc, volti ad invogliare i propri clienti ad acquistare prodotti di cui in realtà non hanno bisogno. Se tutto questo non bastasse, di recete molte persone si sono rese conto di un fenomeno che pesa sulle nostre tasche. Si tratta della cosiddetta Shrinkflation, o sgrammatura in italiano. Ovvero molte aziende hanno deciso di ridurre la quantità dei loro prodotti, mantenendo invariato il prezzo.

Una pratica non equa che coinvolge vari tipi di prodotti, a partire dai detersivi fino ad arrivare alla pasta e alimenti di vario genere. Diverse le segnalazioni ricevute in merito dall’AGCM, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Al momento, però, sono stati davvero pochi i provvedimenti presi in tale ambito. Per questo motivo, onde evitare di spendere più del dovuto si consiglia sempre di prestare attenzione ai vari prodotti che ci accingiamo ad acquistare, al fine di valutare la quantità, oltre all’effettiva convenienza del rapporto qualità/prezzo.